Soso Maness vous invite à sa table pour le réveillon, “Et ça fait : zumba, caféw”

Soso Maness va vous ambiancer pour le 31

Pour finir l’année en beauté, après avoir fait le buzz cet été avec son fameux Zumba Cafew extrait du tube “Bande Organisée” avec Jul, Sch, Kofs, Naps ou encore Elams et un clip qui cumule le total impressionnant de plus de 228 millions de vues sur Youtube depuis le mois d’aout, Soso Maness vous invite tous pour le réveillon.

“Un live extraordinaire et des invités de prestige”

Alors que son “zumba, caféw” a notamment inspiré cette année Benjamin Mendy pour réagir à la rumeur d’un transfert de Lionel Messi à Manchester City l’été dernier en répondant au tweet d’un internaute “Je pense à Benjamin Mendy qui va faire écouter du Jul à Messi dans les vestiaires” avec le message “Et ça fait zumba cafewwwww” ou encore un torréfacteur du nom de Hayuco qui lui a rendu un surprenant hommage en mettant en ligne sur son site Internet en vente une édition limitée d’un café au nom de son pas de danse, le rappeur Marseillais vient d’organiser un événement pour ce 31 décembre.

Soso Maness vient en effet d’annoncer sur son compte Instagram qu’avec les contraintes imposées par le gouvernement en raison de la pandémie du Covid-19 avec la mise en place le couvre feu, l’artiste a décidé de vous inviter en direct à sa table pour le réveillon du nouvel an avec des invités surprise de prestiges, une soirée que vous allez pouvoir suivre en direct sur le réseau social ce jeudi soir pour fêter la nouvelle année.

“Qui t’a dit que t’allais rien faire le 31 ? Rendez-vous sur mon Insta à partir de 21h30 Pour un live extraordinaire dans Un lieu tenu secret bien sure, des invités de prestige seront à ma table, ça va Rapée manger picoler rigoler, hypnotiseur cracheur de feu et Dresseur de dragon seront présents” a annoncé Soso Maness avant de préciser “Donc rendez-vous le 31 la FM, après tout ce que vous avez fait pour moi cette année C’était impossible de vous laisser en galère et je me devais de vous remercier on a préparer quelque chose de fou et surtout on la fait avec le coeur on va bien s’amuser”.