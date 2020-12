Quand Black M réagit au tacle de Koba LaD sur la Sexion d’Assaut

“1er Gaou, ça c’est des classiques”

Lors de son récent coup de buzz pour faire la promotion de son nouveau morceau Black M en a profité pour faire remonter le tacle de Koba LaD sur la Sexion d’Assaut qui avait exprimé sa préférence pour le groupe Magic System.

“Moi je préfère Magic System”

« Surcoté ou Sous-coté », avait commenté Bolémvn au sujet de la Sexion d’Assaut lors d’une interview pour la promotion du projet Seven Binks dont le premier EP commun est disponible depuis le 11 décembre dernier avant de poursuivre « Surcoté, qu’est-ce qu’on s’en bat les c*uilles de leur retour. En vrai, je vais te dire la vérité, la Sexion c’était à l’ancienne » un avis partagé pas son compère Koba Lab qui a donné sur avis très tranché lors de cet entretien sur le groupe Parisien.

« Surcoté. Après comme je t’ai dit, chacun son goût. Moi j’aime pas, voilà frère. Moi je préfère Magic System. 1er Gaou, ça c’est des classiques. », a ajouté l’auteur du morceau “Coffre Plein” avec Zed et Maes pas très fan de la Sexion D’Assaut leur préférant le groupe musique ivoirien de genre zouglou au style musical totalement différent, ce qui a fait réagit Black M pour profiter de l’occasion pour faire son buzz lors de l’annonce de nouveau projet en solo sur le réseau social Twitter.

En effet ce dimanche 27 décembre 2020 pour fêter ses 36 ans, Black M a réservé une grosse surprise à son public, « A 0h00 c’est mon anniversaire un an de plus ! Il faut que je vous dise des vérités… j’en ai plus rien à f*utre » a tout d’abord tweeté Alpha Diallo avant d’annoncer « C’est la fin du Wati B » avant de poster un extrait vidéo de l’interview de Koba LaD et Bolémvn avec le message « Eux ils ont peut-être raison, mais… », le rappeur Parisien a réussi son coup en s’amusant de la séquence pour faire parler de lui avant de mettre en ligne le clip du titre “Black Shady, Pt. 4” pour mettre fin aux rumeurs.