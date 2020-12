Quand Rohff met sur le dos de Dadju la fuite de leur featuring

Après plusieurs mois d’attente, le Padre du Rap Game vient enfin de dévoiler sa collaboration avec Dadju sur le morceau Sécurisé produit par BuJaa Beats, une collaboration mise en image par les deux artistes et dont le clip cumule plus de 1 million de vues depuis sa mise en ligne sur YouTube.

Rohff s’amuse à mettre le fuite sur le dos de Dajdu

Il y a quelques semaines avant la sortie de ce featuring inédit entre le frère de Gims et Rohff, une maquette du morceau avait fuité sur la toile et relayé par Booba pour se moquer du rappeur du 94, une affaire sur laquelle est revenue avec humour ce dernier dans sa dernière publication de son compte Instagram en dévoilant les coulisses du tournage du clip.

En effet dans un court extrait vidéo de tournage Housni et Dadju parlent du leak de leur single, “L’histoire de la fuite On en rigole 🤣avec @dadju @a2l9.4 #Sécurisé dispo sur toutes les plateformes clip en ligne !” a ajouté en légende de la publication sur le réseau social Roh2F pour s’amuser de la situation alors que ce dernier avait répondu à l’époque à B2O qu’il ne s’agissait là que d’une maquette et non de la version finale.

« Belek Housni y a ton feat avec rajout qui a fuité c’est ignoble, fais vite sauter les liens » avait réagi Booba sur Instagram au sujet de leur collaboration au début du mois de décembre avant de se faire bannir à vie d’Instagram pour ses multiples débordements et d’utiliser désormais Twitter pour continuer de communiquer sur la internet auprès de ses fans.

« C’est pas grave, fais tourner Erk Elie, cette maquette nous intéresse pas ! Et on a n’a pas fait qu’un morceau poto. Je sais que tu es très jaloux de Dadju et Gims, que ces feat avec Rohff te font trembler alors que moi je m’en cogne de tes feat. Y’a rien de toi qui m’intéresse ou qui peut m’inquiéter. Juste tout le monde se régale de mes stories. Tes ratepisses sont en dépression les pauvres. » lui avait ensuite répondu Housni Mkouboi de son vrai nom.

En attendant de découvrir son featuring avec Gims en 2021, Rohff est donc revenu sur cet incident avec beaucoup d’humour sur Instagram et n’a pas été affecté par cette fuite alors que Dadju a réagi à cette “accusation” dans les commentaires de la publication avec le message “Dis leur la vérité, t’as fait fuiter le truc », accompagné d’un émoji mort de rire. Rohff a tout de suite répondre : « Dadju, toi même tu sais que je sais que tu sais que nous savons d’où part la fuite MDR”.