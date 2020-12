Voici la version OR de la PS5 à plus d’un million d’euros [Vidéo]

Une version de la PS5 à 1,5 million !

Alors que la Playsation 5 est toujours en rupture de stock en France et que les joueurs devront encore patienter pour acquérir la précieuse console de Sony, la société russe spécialisée dans la customisation de luxe, Caviar vient de présenter une étonnante version de la PS5 en OR.

Une Playsation 5 couverte d’or 18 carats

En effet la marque Caviar est décidé de réaliser une version très bling bling de la console vendue en édition limitée à un seul exemplaire, cette PS5 recouverte d’or 18 carats est estimée au prix hallucinant de 1,5 millions d’euros (le prix officiel n’a pas été communiqué), au total 30 kg de minerai du précieux minerai ont été utilisé pour réaliser cette objet de luxe, la manette DualSense a également eu le droit à un relooking d’exception avec du e cuir de crocodile et de l’or sur le pavé tactile, “Les joailliers de Caviar ne pouvaient pas passer à côté de ce projet luxueux et très difficile à réaliser qu’est son édition en or” a confié l’entreprise russe.

Vous pouvez découvrir ci dessous la vidéo de présentation de cette Playsation 5 de luxe, l’entreprise russe a aussi présenté des autres produits à paraître pour 2021 tel qu’un smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra d’une valeur de plus de 77 000 $ ainsi que des AirPods Max d’Apple tout en or blanc à plus de 100 000 $ ou encore des sneakers Air Jordan 1 à plus de 15 000 $, des objets réservés à une clientèle très fortunée.