Jok’Air clashé par Dehmo sur la fin de la MZ, “J’ai déjà considéré cette mer*e comme un frère”

“Soit heureux, oublie nous”

En 2016 après deux albums “Affaire de famille”, “La dictature” et plusieurs mixtapes, le groupe la MZ (Mafia Zeutrei, un nom inspiré par le 13e arrondissement de Paris d’où les membres sont originaires) composé de Jok’Air, Hache-P et Dehmo s’est séparé, une séparation compliquée sur la laquelle est revenue ce dernier pour s’en prendre à l’un de ses anciens compères.

“J’ai déjà considéré cette merde comme un frères”

En effet Dehmo s’est récemment exprimé sur son compte Twitter sur la fin du groupe en s’attaquant à Jok’Air en réaction à l’une de ses dernières interviews, même après quatre années les tensions sont toujours là entre les deux rappeurs français suite à la sortie des albums respectifs de chacun, Addict pour le premier nommé et VIème République pour le second qui s’est confié sur son ancien groupe.

Jok’Air a notamment affirmé que ses anciens amis ont profité de lui mais sans donner des noms explicitement, ces derniers auraient été jaloux de son succès et auraient mis sur son dos les raisons de la fin du groupe ainsi que sur son producteur Davidson, “C’est eux les batards dans l’histoire mais c’est eux qui pleurnichent” a tout d’abord réagi Hache P sur Twitter de manière ironique avant que Dehmo ne poste plusieurs tweets assez virulents.

En effet Dehmo qui s’est totalement lâché sur le réseau social se questionnant notamment pourquoi cette histoire revient à la surface 4 ans après, traitant Jok’Air d’hypocrite, de menteur ou encore de manipulateur, “J’ai cru que t’étais devenu fou à vrai dire ça m’a attristé mais non enfaite t’es VICIEUX manipulateur menteur hypocrite. Tu compte cracher sur nous a chaque sortie de tes projets @jok_daddy” a-t-il commenté tout en mentionnant Jok’Air.

“4 piges que cette story est fini toujours la à poser son ton cul devant les médias chialer nous faire passer pour des gratteur des jaloux des hypocrites juska mettre en Image des scènes que seul nous pouvons comprendre et jouer le bon rôle” a-t-il poursuivi avant d’enchainer, “Ingrat avec qui?? Celui dont j’ai toujours pris La Défense et avec qui j’ai tjrs été loyal arrête ce cinéma il nous a déjà vendu le tee shirt de notre propre groupe et le donnait à certaine meufs”.

“T bese renoi tu vends beaucoup plus que nous t’as beaucoup plus de buzz nous t’avance beaucoup vite que nous bravo t’a même un goss gros soit heureux @jok_daddy soit heureux oubli nous” a ajouté Dehmo avant de conclure, “Ça me fait mal de me dire que j’ai déjà considéré cette merde comme un frères”, de quoi mettre clairement fin à une éventuelle rumeur de reformation du groupe alors que Jok’Air n’a pas répondu.