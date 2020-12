Le rappeur Landy se lâche et partage sa sex-tape, les fans sous le choc

Le compte Snapchat du rappeur piraté ?

Il y a quelques jours Landy a dévoilé le clip de sa collaboration avec Soolking sur le morceau “Ma Werss” extrait de son album “A-One” qui cumule plus de 3,5 millions de vues sur YouTube mais la nuit dernière le rappeur français a fait parler de lui sur Twitter pour une toute autre raison que la musique.

Une déferlante de réactions après cette vidéo

Après avoir fêté la sortie de son album « A One » le 18 décembre dernier, la nuit dernière Landy s’est retrouvé dans le Top des tendances sur Twitter pour avoir surpris son public sur son compte Snapchat en postant dans une story une sex-tape dans laquelle le rappeur figure, ce qui a choqué ses fans notamment les plus jeunes avec cette vidéo ou l’artiste inspire également dans un ballon ce qui a donné lieu à des nombreuses moqueries des internautes.

Rapidement la séquence a enflammé Twitter, habitué à avoir une image de papa poule avec sa petite fille comme lors de son Planète Rap avec qui il avait fait une reprise de son single “Medusa”, Landy a surpris tout le monde et suscité l’indignation des internautes ainsi que des personnes qui le suivent sur les réseaux, le rappeur s’est empressé de supprimer la vidéo mais cela a suffit à créer la polémique et fait le buzz comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous alors que pour le moment aucune explication n’a été donnée, son compte aurait pu être piraté.

Depuis deux ans, le jeune rappeur séduit un public toujours plus grand, le nouvel album A-One de Landy est disponible depuis le 18 décembre 2020, avec les singles « Aucune limite », « Filon », « Millions d’euros » avec Niska et « Ma werss » featuring Soolking qui sont les premiers extraits, Koba LaD et Ninho sont également présents sur le projet qui s’est écoulé à 13 800 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation et pour lequel il avait lancé un concours pour offrir une Audi A1 à l’un des acheteurs de l’album.

Landy dans sa tête il était comme ça ptdrrrr pic.twitter.com/Qqa7pmOQJj — YoungBoy’🏂 (@ibcrtll) December 31, 2020

Landy quand il a vu que c’était en sto public et pas dans « landy’s night » pic.twitter.com/g2QOCqQQmt — truekapo🥷🏽 (@truekapoo) December 31, 2020

Landy a chaque fois qu’il fait un ballon pic.twitter.com/2YBMn11CfQ — 𝕶𝖗𝖊𝖊𝖓𝖟 (@Kreenz6) December 31, 2020

Les pote à Landy quand ils vont le croiser au quartier pic.twitter.com/PV5UWLAL33 — Le Prince👑 (@abd_Csk78) December 31, 2020