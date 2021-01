Kodes et son équipe accusés de viol collectif sur une mineure, le rappeur dément !

Kodes dément les accusations

Après avoir dévoilé le premier extrait de son futur album avec “45 AMG” puis le morceau “Méchant 5” dont le clip a dépassé le million de vues sur YouTube au début du mois de décembre, le rappeur français Kodes a connu une fin d’année 2020 très mouvementée après des lourdes accusations contre lui et son équipe.

“Personne n’a rien fait”

Le 30 décembre dernier, une sombre affaire a secoué Kodes suite aux propos d’une jeune fille encore mineure d’avoir été violée par des membres de l’équipe du rappeur présent lors de cette soirée puis du tabassage de l’un de ses amis, cette dernière aurait été abusée après une soirée très alcoolisée, plusieurs individus auraient profité de la jeune femme âgée de seulement 16 ans selon les révélations et elle aurait subi des attouchements le tout sans son consentement avant de terminer la soirée à l’hôpital.

“Kodes a agresser quelqu’un et il a violé sa pote. La personne est djacax directeur artistique. Il a travaillé pour koba la d, ninho, niska, fianso, etc. Il etait tres pote avec kodes sauf que hier kodes aurait ramener 2 pote pour le frapper. La victime a porté plainte” a révélé un influenceur du nom de DjaCaxel sur Twitter, “J’ai une pote qui s’est violer à la soirée de Kodes hier soir par toute son équipe allez voir l’insta de Djacax pour plus d’info mais tlm doit savoir ce que Kodes fait” a expliqué un internaute proche de la victime sur le réseau social à l’encontre du rappeur du Bat 7 qui s’est défendu pour démentir.

Face à la gravité de la polémique Kodes a rapidement décidé de réagir sur son compte Snapchat pour formellement démentir les accusations, “Ouais l’équipe je suis un ouf en fait je vais même pas trop me justifier vous me connaissez. Lui c’est un vieux con gratteur de buzz wallah. Je vais pas lui donner cet honneur. En bref, personne n’a rien fait à part lui ni*uer sa mère parce qu’il parlait mal”, a répond Kodes pour faire taire les critiques à son encontre et mettre fin aux rumeurs.