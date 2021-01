Rohff accusé à son tour par Booba d’avoir tenté d’acheter des streams

Le clash Rohff vs Booba se poursuit sur Twitter

Alors que Booba et Rohff ne se lâchent pas sur les réseaux sociaux, la tricherie sur les ventes des singles fait souvent débat entre les deux rappeurs, Housni ayant accusé à plusieurs reprise son rival de gonfler les chiffres avec des achats de streams notamment sur Spotify a récemment affirmé avoir refusé des propositions pour utiliser cette technique.

L’achat des streams fait toujours débat

Il y a deux semaines après avoir accusé B2O d’avoir un ami haut placé dans la société Spotify pour l’aider à mettre en avant ses morceaux sur la plateforme de streaming, Roh2F a assuré de son côté avoir eu une proposition pour tricher sur les streams de son dernier single “GOAT” mais qu’il avait refusé cette offre, “Mais ton Pompéi n’est même pas dans le top 500 digital c’est incohérent ! Tu ne jures que par Spotify, tu ne parles jamais de Deezer, Napster, Apple Music, t’es à peine grillé ! Parce que ton grand ami de toujours taff la bas, il te couvre, il ferme les yeux et t’as mis sous assistance respiratoire. Ailleurs t’es inexistant, on sait tout” avait-il déclaré dans une story sur Instagram.

Housni faisait référence au classement dans le Top Single de la dernière collaboration du DUC avec le rappeur JSX l’accusant d’avoir triché sur la plateforme Spotify dans sa déclaration avant de poursuivre en affichant une copie d’écran d’une conversation en privée avec un individu qui lui a proposé des services pour “booster” les streams du titre “GOAT”, “Non laisse tomber la triche c’est pas pour moi” avait-il réagi sauf que Booba vient de relancer ce dossier avec une toute autre version de cet échange.

En effet B2O a posté une capture de notre article à ce sujet en affichant la conversation entre le rappeur du 94 et cet inconnu qui déclare, “C’est moi qui ai proposé du stream à Rohff comme il pleurait avec son GOAT, qu’il avait pas de stream mdr il a pas publié toute la conversation… Je lui ai dit c’est lamentable tu as 450k en deux mois… Il m’a demandé mon tél et deux jours après il a cru c’était toi qui m’envoyait. Parano do life. Du coup il a publié (moi je voulais juste prendre mes lovers pour le stream)” a-t-il commenté avant de conclure, “Voila ce qu’il a publié mais y’a un texte”.

Dans une seconde capture, Booba tente de mettre en doute la version de Rohff en dévoilant une autre partie de la conversion entre ce dernier et cette personne, “Comment tu vas frérot ? Pour l’info, tu récupères 0,0064 centimes du stream français premium, presque 6500 euros. Je t’ai déjà envoyé un DM pour te proposer mes services pour du stream de qualités et tu verras que toi aussi Spotify peut devenir ton terrain de jeux (GOAT le M en une semaine on le faisait largement de chez largement). En ce qui concerne les playlists, pareil, je peux faire rentrer des morceaux sur des playlists sympathiques qui ne sont pas les siennes. Tchek moi pour plus d’info, on est réactif et sérieux.” peut-on lire et l’artiste lui répond “Envoi ton num”, l’inconnu lui communique ensuite son numéro pour le contacter sur Whatsapp, “Wesh Goato!” a ajouté B2O en légende de la publication tout en mentionnant Housni qui n’a pas encore répondu.