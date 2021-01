Rohff tacle Booba sur la fin de son média OKLM

Au mois de 2014, Booba lance avec succès un nouveau single intitulé OKLM qui se traduit par “Au calme” en langage SMS, rapidement le titre devient un tube prenant la tête du Top Singles en France, le nom va ensuite inspirer le rappeur français pour lancer son propre média dont la fin vient d’être annoncé qui a fait réagir Rohff.

Le média lancé par Booba disparaît

En 2016, Booba décide de lancer son propre site internet d’actualité musicale avec Oklm.com avant de lancer par la suite sa propre radio avec OKLM Radio pour sa chaine de télévision avec OKLM TV dans le but d’apporter une nouvelle visibilité à la musique urbaine dans les médias et de présenter des nouveaux talents du hip-hop avec comme slogan “Pour nous, par nous” mais depuis quelques mois le média a disparu de la circulation.

C’est la fin d’OKLM

Après des tensions avec Skyrock première radio sur le rap français, Booba avait tenté de créer sa propre radio ainsi que sa chaine de télévision pour utiliser ses médias à lui avec un très bon accueil du public au lancement d’OKLM le site, OKLM Radio et OKLM TV avec notamment l’émission Couvre Feu animée par Jacky Brown ou encore les émissions présentées par Mehdi Maizi ainsi que quelques freestyles de légende, le média n’aura pas survécu à la pandémie du coronavirus de 2020.

En effet depuis le mois de mars dernier le média n’a plus rien publié sur les réseaux sociaux, le site web n’est plus en ligne et a été supprimé, la radio a fermé, alors que Booba n’a officiellement communiqué aucune information sur la fin d’OKLM, le média s’est arrêté brutalement depuis plus de 9 mois et semble donc voué à disparaitre ce qui n’a pas échappé à Rohff, ce dernier a posté une story annonçant la fin d’OKLM avec légende “#mercipourlestravelots” pour se moquer de B2O.