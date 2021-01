Agathe Auproux affiche sa passion pour Jul

L’année 2020 s’est terminée en fanfare pour Jul avec la sortie de son album “Loin du monde” et le succès phénoménal de son projet “13 Organisé” porté par le tube “Bande Organisée” ce qui n’a pas laissé indifférente Agathe Auproux qui a révélé son classement des meilleurs singles rap français de l’année passée affichant sa préférence pour Jul.

Après avoir confié toute son admiration envers Cyril Hanouna il y a quelques semaines, la chroniqueuse de l’émission “Touche Pas A Mon Poste” a en effet présenté aux internautes dans une récente story de son compte Instagram suivi par plus de 830 000 abonnées son Top 11 des titres rap de 2020 selon elle avec les morceaux “Rap catéchisme” de Freeze Corleone en featuring avec Alpha Wann, “Seul” du rappeur Josman, “BXL ZOO” de Damso en collaboration avec Hamza, “Dehors dans la night” de Laylow, “OG San” de Deen Burbigo, “Trajectoire” de Népal, “Maman dort” de S.Pri Noir en collaboration avec Alonzo, “Par ici” de 7 Jaws et Seezy, “Etincelles” de Sneazzy en compagnie de Alpha Wann et Nekfeu ou encore “Journal de bord” de Captaine Roshi.

Une liste avec des titres de rap français très varié, Agathe Auproux a également mis dans ce classement le hit de Jul, “Bande Organisée” extrait de la compilation 13’Organisé paru au mois d’octobre dernier qui a cumulé les records en 2020, single de diamant le plus rapide en France avec plus de 237 millions de vues sur YouTube ainsi que plus de 90 millions de streams sur Spotify l’année dernière, le single a été le tube de l’année trônant à la première place du Top Singles pendant plusieurs semaines, “Meilleur son rap 2020” a-t-elle élu le morceau du rappeur Marseillais sur le réseau social en postant une version piano du titre en se questionnant pourquoi elle n’a plus le son original sur Instagram.