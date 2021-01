Kaaris remet en place Young Thug sur son côté “féminin”

C’est le buzz du jour qui a mis Young Thug dans l’embarras, le rappeur américain a tenté de calmer les esprits mais trop tard le mal est fait, en donnant son avis sur les rappeurs de Paris, Kaaris, Sadek, Dosseh ou encore Rohff se sont exprimés dans la foulée pour le tacler.

Interrogé sur les ondes d’une radio américaine, Young Thug s’est moqué des rappeurs Européens de la ville de Londres et de celle de Paris en mettant en cause la street crédibilité, « C’est pas comme ces mecs de Londres ou Paris. Les gars vivaient probablement dans des manoirs ou des hôtels, Vous n’avez rien fait de chaud dans la rue … » a-t-il commenté, de quoi mettre le feu aux réseaux sociaux. Face à la vive polémique ayant éclaté suite à ses propos, Jeffery Lamar Williams a essayé en vain d’apaiser les rappeurs Parisiens en se filmant dans une vidéo sur Instagram pour détailler ses pensées en expliquant qu’il ne vise qu’une catégorie des rappeurs blancs étant issus de la classe moyenne et non tous les rappeurs de la ville mais cela n’a pas vraiment convaincu les principaux intéressés par cette sulfureuse déclaration, ni les fans qui ont relayé la séquence de l’extrait vidéo de l’interview en masse.

Cette déclaration de Young Thug a eu lieu alors qu’il s’est exprimé initialement sur les rappeurs ayant un véritable vécu dans la rue que ces derniers rapportent ensuite dans les paroles des morceaux “Je ressens leur « souffrance », les bails de ZOE (haitiens) c’est des vrais. C’est des vrais bails quand tu entends ça dans leur rap” avait-il tout d’abord confié, de quoi secouer le rap game en France, Rohff a notamment invité l’artiste américain à venir dans les cités de la région Parisienne avec sa “mini-jupe” et ses “chaînes” en listant les numéros de tous les départements de l’Ile de France, Sadek a également eu une réaction virulente, une réponse suivie de celle de Kaaris pour le remettre en place.

Après avoir récemment atteint le milliard de vues sur sa chaine YouTube et obtenu un nouveau Disque d’Or avec son dernier album nommé “2.7.0” sorti au mois de septembre 2020, le rappeur de Sevran a ridiculisé Young Thug sur son compte Twitter en postant une photo de ce dernier avec la légende “Quand tu vois ce regard tu sens que le flingue est rose et la manucure c’est une french” tout en postant une photo de ce dernier l’attaquant sur le fait d’avoir de s’être affiché à plusieurs reprises avec un style vestimentaire très féminin, l’artiste américain n’est donc pas prêt de collaborer avec un rappeur français dans les prochains mois après cette mésaventure.