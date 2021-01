Sadek détruit Young Thug sur ses propos du manque de crédibilité des rappeurs Parisiens dans la rue

Young Thug a agité la toile ce dimanche suite à ses propos controversés concernant les rappeurs français de la ville de Paris ainsi que les rappeurs Anglais de Londres en remettant en cause leur crédibilité dans la rue lors d’une interview avec Giillie Da Kid dans son podcast “Million Dollaz Worth Of Game”, une déclaration qui a agacé l’artiste Parisien, Sadek.

Young Thug s’attaque aux rappeurs Parisiens

Lors de cet entretien, Young Thug a été questionné sur les raisons de son affection pour les rappeurs de Floride en expliquant ressentir leur “souffrance” dans leurs titres car leurs paroles sont réelles, selon lui ces derniers rapportent la vraie rue à la différence des MC’s Parisiens et des Londoniens “qui n’ont rien fait de chaud dans la rue” et que les rappeurs des deux villes Européennes sont des “bourgeois” habitants dans des châteaux et des manoirs, “Vous n’avez rien fait de chaud dans la rue” ajoute-t-il, de quoi créer la polémique et Sadek a été le premier à réagir de façon virulente.

La réponse fracassante de Sadek

En effet Sadek a répondu aux propos de Young Thug sur son compte Twitter en relayant sa déclaration avec le commentaire, “A force de côtoyer les petits suceurs de là Hype parisienne voilà l’image qu’ils ont de Paname” avec plusieurs émojis d’un homme avec une main sur le front, face à l’ampleur de la polémique le rappeur américain s’est exprimé sur son compte Instagram pour tenter de se justifier en expliquant qu’il ne parle que d’une partie des rappeurs blancs de la classe moyenne tout en citant 21 Savage comme “vrais gangsters”, “Mon propre jumeau a de la famille qui est impliquée dans la rue, pour de vrai”, affirme-t-il au sujet de ce dernier.

En pleine préparation de son nouvel album très attendu nommé “Aimons nous vivants” qu’il a déjà annoncé comme “l’album du siècle” au mois de décembre dernier avec 23 titres inédtis et sortira au courant de cette année 2021 avant d’annoncer “C’est moi le plus fort en rap”, Sadek est pour le moment le seul rappeur Parisien a avoir commenté les paroles de Young Thug dont l’explication sur Instagram ne risque pas vraiment de convaincre les artistes de la Capitale Française.