50 Cent présente le clip du prequel de sa série « Power » : Raising Kanan

50 Cent dévoile un clip vidéo inédit pour la série originale “Power Book II : Raising Kanan”, prévue pour l’été 2021 sur Starzplay en France.

Pour débuter la nouvelle année, Starzplay vous donne un premier aperçu de la nouvelle série originale « Power Book III : Raising Kanan » avec le clip vidéo inédit « Part of the Game » du rappeur 50 Cent et NLE Choppa, accompagnés par Rileyy Lanez.

« Part of the Game » sera la musique thème de la série « Power Book III : Raising Kanan », la seconde série de la franchise issue de l’univers « Power » prévue pour l’été 2021 en France, en Europe, en Amérique Latine et au Japon sur le service de streaming Starzplay (disponible par abonnement via Amazon Prime Video Channels, Apple TV, Orange TV, Rakuten, Molotov et l’application Starzplay).

Les épisodes seront disponibles au même moment que leur diffusion sur la chaîne STARZ aux Etats-Unis et au Canada, réalisé par 50 Cent et Eif Rivera, le clip vidéo dévoile en avant-première des images de la série qui sera un prequel de la série « Power » produite par 50 Cent et Courtney A. Kemp.

La série emmènera les téléspectateurs dans les années 90 pour suivre les premiers pas du personnage emblématique Kanan Stark. Elle compte à son casting Mekai Curtis dans le rôle du jeune Kanan Stark, Patina Miller est sa mère Raquel « Raq » Thomas, Omar Epps est le détective Malcolm Howard, London Brown est Marvin Thomas, Malcolm Mays est Louis « Lou-Lou » Thomas, Shanley Caswell est la détective Shannon Burke, Lovie Simone est Davina Harrison, Toby Sandeman est Symphony Bosket, Joey Bada$$ est Unique, Hailey Kilgore est Jukebox.