Officiel : Booba confirme la sortie de son propre réseau social, Yo2

Quelques jours après son bannissement d’Instagram puis une restriction de Twitter, Booba s’était exprimé au sujet d’une toute nouvelle application nommée “YO2”, pour le moment aucune information n’a vraiment filtré sur ce nouveau réseau social mais le rappeur français exilé à Miami vient de confirmer ce mardi soir officiellement la préparation de ce projet en secret depuis plus d’une année.

Après avoir récemment taclé la femme de Dadju suite à la collaboration ce dernier avec son rival depuis plusieurs années Rohff pour un featuring inédit et s’être affiché dans un cabinet médical pour se faire vacciner (du covid-19 ?) suscitant l’interrogation de ses fans, Booba vient de faire une importante annonce sur son compte Twitter en présentant une capture d’écran d’une conversation privée d’un internaute avec le compte lapiraterieofficial qui s’occupe désormais de relayer l’actualité de B2O sur Instagram, l’individu questionne “Booba il revient quand sur Instagram”, suivi de la réponse “Jamais”, “Oh merde Instagram n’est pas intéressant sans lui” commente la personne avant d’ajouter, “Mais il va créer son propre réseau social”, “Tout à fait c’est déjà prêt tout une équipe travail dessus depuis plus d’un an déjà. C’est carré comme vous dites!” confie finalement LaPiraterie pour conclure cette échange confirmant la sortie de application très attendue par le public.

Un échange posté par Booba sur Twitter pour confirmer et officialiser la préparation de son propre réseau social intitulé Yo2, une équipe travaille sur l’application depuis plus d’un an, le DUC avait présenté ce projet le 24 décembre avec une phase de test avant le lancement programmé pour le mois de mars prochain, “Le média social qui récompense ton talent et ta créativité. YO2 est l’application mobile qui réunit les meilleurs contenus générés par les utilisateurs Le média social sera disponible sur tous les appareils iOS et Android dès mars 2021” peut-on lire sur la description de la page de téléchargement de cette application, à cette occasion B2O a également confirmé qu’il ne reviendra plus sur Instagram alors qu’un représentant du réseau social avait assuré que le rappeur est banni à vie.