Rohff se moque de Young Thug avec une casquette de sa marque Distinct

Young Thug continue de prend très cher sur les réseaux sociaux, les rappeurs français ne le lâchent plus après ses propos dénigrant les Mc’s Parisiens dont fait partie Rohff qui vient d’en remettre une couche.

C’est le buzz du moment dans le rap game la déclaration de Young Thug à l’encontre des rappeurs Parisiens et Londoniens qui a mis en doute la street crédibilité des rappeurs des deux villes, l’interview a rapidement provoqué l’indignation des artistes visés par les propos de l’artiste américain, Kaaris et Sadek ont tout d’abord réagi avant d’être suivi par Rohff, ce dernier a décidé de poursuivre sur sa lancée et s’en est encore pris au rappeur d’Atlanta pour se moquer ouvertement de lui.

“Jardin vert ?? Inconscient, viens dans nos cités avec ta mini-jupe et tes chaînes Young Thug” avait réagi Rohff dans un premier temps dans une story Instagram avant d’ajouter en postant l’extrait vidéo de l’entretien de Young Thug, “94-93-78-91-92-19-20-18-95 t’as l’embarras du choix sale fou. Manoir ? Hôtel ? Il a serré lui”, Housni a récidivé mais sur Twitter cette fois-ci en publiant une ancienne photo du rappeur américain portant une casquette Distinct.

Distinct est la marque créée par Rohff en 2007, le rappeur du 94 avait décidé à l’époque de mettre en place sa propre ligne de vêtements tout d’abord nommée T’1KIET avant de devenir Distinct avec une collection haut de gamme ainsi qu’une plus streetwear avec également quelques modèles pour la gent féminine, Housni s’affiche ensuite fréquemment dans ses clips vêtu de sa marque de la tête aux pieds avec sa marque pour en assurer la promotion et s’offre des gros publicitaires avec les partenariats de plusieurs stars du football comme Nabil Fekir, Blaise Matuidi ou encore Mario Balotelli.

Young Thug semble donc également avoir apprécié la marque de Rohff comme le prouve le cliché posté par ce dernier, “ok les ceurs-Su de young thug Il me connaît peut être pas mais cette marque qu’il porte sur la tête moi elle me dit quelques choses 🤔 🧐😳 Sapristi c’est #DT !!!!🤣😂🤣😂😂 #l’ironiedusort” a-t-il ajouté en légende pour se moquer ouvertement de lui alors le Padre Du Rap Game vient de réaliser la meilleure entrée de la semaine au Top Singles avec « Sécurisé » en featuring avec Dadju.