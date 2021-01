JulienBeats menace Booba…

Alors qu’il a fait un buzz énorme ces dernières semaines avec un passage télévisé dans l’émission Touche A Pas Mon Poste de Cyril Hanouna et dans les locaux de la radio Skyrock pour l’émission Planète Rap animée par Fred Musa, le jeune JulienBeats a fait exploser les compteurs sur ses réseaux et vient d’adresse un petit tacle avec humour à Booba.

Le Youtubeur met la pression au rappeur

“Je t’attends au tournant @booba j’ai rien à me mettre sous la dent en ce moment” a commenté l’adolescent ce mercredi soir sur son compte twitter récolant au passage des milliers de ‘J’aime’ en quelques minutes seulement tout en ajoutant des émojis, l’un avec un un visage avec des larmes de joie et un drapeau de pirate souvent utilisé par le rappeur français exilé à Miami pour représenter sa communauté de fans, ce dernier n’a pas encore répondu à cette provocation humoristique.

JulienBeats cumule désormais plus de 268 000 abonnés sur sa chaine Youtube et plus de 254 000 followers sur son compte Instagram, son succès est fulgurant, le collégien s’est fait connaître avec ses vidéos dans lesquelles il filme sa première écoute des albums de rap (Dinos, 13 Block, Bosh, Damso, Freeze Corleone, Gradur, etc…) pour faire sa critique et donner son avis, au début du mois décmebre les meilleures séquences avaient été partagés en masse sur Twitter ou encore Instagram même les artistes en personne comme Maes ou le groupe 13 Block ont partagé les vidéos du jeune Youtubeur.

Au mois de décembre, le jeune homme avait déjà eu échange avec Booba sur les réseaux, “Si j’me loupe sur ULTRA y va m’terminer, mais on a son adresse déjà” avait commenté l’artiste à l’époque, “Je serais intransigeant même avec le DUC” avait réagi le Youtubeur. “Oui préserve ce que tu as et approfondis” avait ensuite conseillé Booba à JulienBeats qui lui a ensuite demandé la date de sortie de Ultra, “Je viendrai t’apporter le CD on va l’écouter ensemble avec tout le 92i” a répondu B2O, prêt à l’inviter en exclusivité et avant première pour l’écoute de son ultime album en avant première pour s’offrir un nouveau gros coup de buzz, alors ce nouvel opus du DUC devrait paraître dans les prochains mois.