La Casa de Papel : On a une date pour la sortie de la saison 5

Le 3 avril dernier, Netflix a dévoilé la quatrième saison très attendue de la série La Casa De Papel avec 8 nouveaux épisodes depuis les fans de la célèbre série des braqueurs vêtus de tenues rouges et de masques de Dalí dirigés par le professeur sont dans l’attente de la cinquième et ultime saison qui sera elle composée de dix nouveaux épisodes.

La Casa de Papel saison 5en disponible le 7 avril 2021 ?

Pour le moment Netflix n’a fait aucune annonce officielle sur une possible sortie de la saison 5 de La Casa de Papel mais une information vient de fuiter sur une possible date alors que le tournage retardé par la pandémie du Covid-19 qui a sérieusement compliqué la réalisation, serait bientôt terminé, en effet la rumeur est partie d’une affiche promotionnelle qui a fait le buzz sur les réseaux car elle dévoile l’information sur la sortie de cette dernière saison des aventures du Professeur et de toute son équipe. L’affiche en question (à découvrir ci dessous) avec Alicia au premier plan révèle que la cinquième partie de la série serait dévoilée au mois d’avril prochain, le 7 mais dans les réactions sur la toiles les fans ne sont pas vraiment convaincus par cette rumeur car la série est habituée à voir des fausses informations fuitées sur la toile.

Mais dans les commentaires de la publications d’autres ont affiché leur enthousiasme face à cette nouvelle, l’information reste tout de même à prendre au conditionnelle tant que la production ou Neflix n’ont confirmé une date, dans tous les cas il faudra encore patienter un bon moment et plusieurs mois avant de retrouver Tokyo, Rio, Denver et tous les braqueurs pour connaître la suite de l’intrigue, a noter tout de même que la saison 4 avait elle également été présentée lors du mois d’avril l’année derrière.