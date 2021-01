Marwa Loud se bat contre des touristes avec Jazz à Dubaï [Vidéo]

Alors que des nombreuses rappeurs sont fréquemment de passage aux Emirats Arabs Unis pour passer des vacances à Dubaï ou même y poser leurs valises pour vivre là bas comme Lacrim, la ville est également réputée pour accueillir des nombreux influenceurs français ou des stars de la télé réalité profitant des avantages fiscaux du pays et du beau temps, mais Marwa Loud vient de connaître une étonnante mésaventure lors de séjour dans la ville à l’architecture ultramoderne.

Une vive altercation à eu lieu

Ce début de semaine, Marwa Loud proche de Jazz de la JLC Family suivi par plus de 3 millions de personnes sur Instagram s’est retrouvée en pleine milieu d’un altercation avec des touristes français lors d’un passage dans le night club nommée 1OAK de Dubai car la chanteuse aurait refusé de faire une photo avec eux, le ton serait rapidement monté et les groupe de touristes aurait alors tenté de dérobé des affaire de l’influenceuse.

Marwa Loud refuse une photo

“Pendant la première embrouille (JLC VS Français), des personnes ont profité du boucan pour voler des sacs y compris celui de Jazz. Ce qui a déclenché une deuxième embrouille qui a été générale. On peut apercevoir Sissika et Marwa Loud défendre la JLC. D’autres personnes étaient présentes : Mélanie – Valentin” a révélé Aqababe sur cette bagarre dont les images ont été diffusées par les internautes sur les réseaux sociaux.

“Explication embrouille numéro 1 : Marwa a pris une photo avec une fan. D’un coup, la fan a commencé à mal parler. Jazz s’en mêle sachant que c’était la même fille avec qui elle avait fait une photo. Le ton monte, bagarre. Ils ont refusé les photos et snap quand c’est parti en sucette. Ca s’est déroulé en fin de soirée vers 3 heures + Combo tentative vol de sac Jazz s’est défendue, ça a dégénéré (…) Non Laurent n’est pas en garde à vue. Ils vont bien, ils sont chez eux et le sac est sauvé” a également révélé le blogueur toujours à l’affut des informations des dernières news sur les candidats de la télé-réalité.

Une drôle de mésaventure pour Marwa Loud qui s’est fait connaître en 2018 avec son premier album “Loud” puis avec le succès des singles “Mi Corazón”, “Oh la folle”, “Billet”, “Fallait pas” ou encore “Allez les gros” au mois de janvier dernier en featuring avec Naza dont le clip cumule désromais plus de 60 millions de vues sur Youtube.