Niro s’agace conte le public qui juge sur les chiffres, “Les ventes ne font pas le talent”

Ce mercredi Niro a dévoilé son nouveau clip sur YouTube intitulé “Oeil de Juda” réalisé par Hustler Game mais le rappeur de Blois s’exprimé la nuit dernière dans la story de son compte Instagram pour afficher son agacement face aux médias qui mettent en avant les chiffres des ventes des rappeurs au lieu de parler du talent des artistes.

Niro énervé contre l’industrie de la musique

“Message aux médias et aux rappeurs qui calcule pas les artistes en développement” a commencé à déclaré Niro, “N’attendez pas que ça pète pour gratter le dos des gens, a qui vous auriez même pas donner l’heure avant le succès. Et n’oubliez pas que vous aussi on vous a fermer les portes avant la gloire, vous n’étiez personne, nous savons, vous savez, la roue tourne, restez humble.” a-t-il ensuite déclaré.

J’ai presque envie de leur dire de tricher

Après avoir ciblé les artistes et les médias, Niro s’est adressé aux auditeurs, “Pareil pour le public, se faire un avis sur des artistes en fonction de leur chiffres (souvent truqués), ça s’appelle écouter la musique avec son cul… Les ventes ne feront jamais le talent, il y a des gens inconnus qui brise le dot à tout les rappeurs réunis y compris moi… Mais qui n’ont pas les mêmes investissements derrière” a-t-il expliqué avant d’approfondir sa pensée sur l’industrie musicale actuelle, “J’ai presque envie de leur dire de tricher, parce qu’être honnête dans le milieu pareil, c’est de la bêtise. Le Game c’est vous qui le faites. Le critiquer, c’est vous critiquer vous même, bonne soirée, la famille.”.

Niro devrait avoir une actualité chargée au courant de cette année 2021, au mois d’octobre dernier dans l’émission Mouv Rap Club, l’animateur Fif a révélé que le rappeur devrait présenter prochainement un nouvel EP de 5 morceaux chaque mois sur une durée de 9 mois soit un total de 45 titres inédits, une annonce validée par l’artiste qui avait ensuite posté l’extrait vidéo e la séquence de l’émission de la radio Mouv’ sur ses réseaux.