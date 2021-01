Squeezie : sa réponse géniale à Booba qui s’acharne encore contre le Youtubeur

La nuit a été agitée sur Twitter, Booba s’est déchainé contre les Youtubeurs français Squeezie et Mister V pour s’être mis au rap, ce dernier avait répondu dans la foulée alors que le vidéaste français a ensuite également réagi, prenant tous les deux cette attaque sur le ton de l’humour, ils n’ont pas envenimés les choses et se sont amusés de la situation de la meilleure des façons.

En effet Booba a méchamment critiqué Squeezie et Mister V pour avoir décidé de se lancer dans la musique et la présence dans le rap français des deux YouTubeurs dérange le DUC qui les a traité de rappeurs imposteurs sur le réseau social, “Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss ( j’le connais même pas )” a-t-il tout d’abord déclaré en donnant le surnom de “lahuiss” à celui qui est devenu multimillionnaire avec sa chaine YouTube tout en précisant ne pas le connaître. Pour justifier ses propos B2O explique que des vrais rappeurs ne sont pas invités dans les émissions pour le grand public et n’ont pas autant de succès et des opportunités comme eux peuvent t’avoir grâce à leur notoriété alors qu’il ne sont pas des vrais chanteurs, “Ça sera tout c’est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et font de la très bonne musique.” conclu-t-il.

Rapidement la twittosphère s’est enflammée et le débat a été lancé, une partie des internautes ont validés les propos de Booba et d’autres non, Mister V a été le premier artiste ciblé a répondre en reprenant la publication du rappeur français avec une photo de lui-même extraite du jeu NBA 2K souvent utilisée pour des “mêmes” humoristiques sur les réseaux, une réaction salué par les internautes avec plus de 55 000 retweets et 198 000 likes, la réponse de Squeezie pleine de simplicité a également suivi sur Twitter. Effectivement quelques minutes, plus tard, le célèbre Youtubeur a fait très fort avec une réaction vraiment géniale, appelé “Lahuiss” par Booba qui ne connaît pas son nom se traduisant en argot par “celui-là”, il a décidé de modifier le pseudo de son compte sur Twitter par ce nom, une manière subtile et avec humour de répondre.

Comme souvent, le Duc de Boulogne n’a pas lâché l’affaire, “J’commence à me plaire ici compte certifié j’suis mort” a-t-il répondu en postant une capture d’écran de la réaction de Squeezie avant de se retrouver numéro un des tendances en France sur le réseau social, “Pourquoi j’suis numéro 1? C’est quoi ce truc les twittos? J’ai pas chanté ni rien j’ai rien sorti.” a-t-il déclaré ironiquement avant d’être finalement dépassé par Mister V, “Et pourquoi là il est numéro 1 monsieur V alors que j’lui met 32K dans les chicos?! C’est quoi ce truc les twittos? C’est réglementé ici ou pas? Y a pas d’arbitre?” a-t-il poursuivi. B2O a par la suite posté une vidéo d’un freestyle de Squeezie, “Donc voici notre argumentaire.” a-t-il ajouté en légende avant de publier l’extrait d’un clip du Youtubeur “Ça sera tout c’est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et font de la très bonne musique. Bonne soirée”.

J’commence à me plaire ici 🤣 compte certifié j’suis mort 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #FDG pic.twitter.com/U4GKocJ9CF — Booba (@booba) January 5, 2021

Pourquoi j’suis numéro 1? C’est quoi ce truc les twittos? J’ai pas chanté ni rien j’ai rien sorti. pic.twitter.com/1i4sH7eE1M — Booba (@booba) January 5, 2021

Et pourquoi là il est numéro 1 monsieur V alors que j’lui met 32K dans les chicos?! C’est quoi ce truc les twittos? C’est réglementé ici ou pas? Y a pas d’arbitre? 👀 pic.twitter.com/9FGkCUtuUM — Booba (@booba) January 5, 2021

Ça sera tout c’est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et font de la très bonne musique. Bonne soirée… 🏴‍☠️ #onpeutavoirunavisoupas ? pic.twitter.com/oCHpkykoF2 — Booba (@booba) January 5, 2021