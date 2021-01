Kaaris ridiculisé par Booba pour son clash contre Young Thug

En attendant de dévoiler la date de sortie officielle de son prochain album “Ultra”, une annonce prévue pour ce jeudi 7 janvier 2021 d’après les dernières informations révélées par Booba, l’autoproclamé Boss Du Rap Game vient de réagir à son tour à l’affaire Young Thug contre les rappeurs français en profitant de l’occasion pour tacler son ancien protégé, Kaaris.

Kaaris et Young Thug réunis sur scène

A l’époque le Mc d’Atlanta était de passage à Paris pour deux dates de concerts à guichet fermé, Kaaris en avait profité pour l’inviter à ses côtés sur scène pour le plus grand bonheur des fans pour interpréter en live son single Best Friend, une séquence que n’a pas oublié B2O et a tenu à lui rappeler en postant un extrait vidéo de cette rencontre sur son compte Twitter pour tenter de décrédibiliser Riska avec le commentaire “Also @KaarisOfficiel1 à propos de @youngthug #mentiroso #ilétotalementcorda” et plusieurs émojis mort de rire.

Alors que Kaaris s’en était pris à Young Thug après une interview dans laquelle ce dernier exprime son avis sur les rappeurs Parisiens en émettant des gros doutes sur la crédibilité dans la rue de ces derniers, Booba était dans un premier temps resté silencieux sur ce dossier qui a agité les rappeurs de la capitale mais il vient finalement de s’exprimer en sortant un dossier contre le rappeur de Sevran qui vient d’être blanchi il y a quelques jours dans l’affaire de la fusillade du tournage du clip “Glaive” de B2O en 2019.

Booba a d’abord posté la capture d’écran de la réaction de Riska sur cette affaire avec le message « Quand tu vois ce regard tu sens que le flingue est rose et la manucure c’est une french » en commentaire d’une photo de Young Thug pour prouver ses dires, sauf qu’au mois de novembre 2015, les deux rappeurs s’étaient rencontrés et sont montés ensemble sur la scène du Zénith de Paris après la sortie de la mixtape “Double Fuck” du rappeur de Sevran.

Le DUC a ensuite encore ajouté une petit tacle contre le rappeur de Sevran avec une interview de ce dernier pour un média américain dans laquelle la journaliste le questionne en Anglais sauf que Kaaris a quelques difficultés à répondre aux questions dans cette langue mais s’en sort finalement, “I DONT TO TELL YOU!” a ajouté Booba en légende de la publication avant de confirmer la date de sortie de son album sera connue ce soir et qu’il vient de prendre un gentil coup de pression du jeune Youtubeur JulienBeats pour ce projet.