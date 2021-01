Niro, très énervé dans le clip de “Oeil de Juda”

Après son coup de gueule contre l’industrie de la musique et les public en dénonçant certaines dérives comme celle de la prédominance des chiffres des ventes au lieu du talent, Niro a également dévoilé ce mercredi le clip du single “Œil de Juda” extrait de son projet Sale Môme sorti au mois de juillet dernier.

Dans une récente story Intsagram Niro avait exprimé son énervement face à l’attitude du public qui « se fait un avis sur des artistes en fonction de leurs chiffres (souvent truqués), ça s’appelle écouter la musique avec son cul » s’était-il insurgé avant de dévoiler son nouveau clip.

Niro a décidé de commencer l’année 2021 sur les chapeaux de roues, après avoir dévoilé le clip de Pardonnable le 24 décembre dernier, le “Sale Mome” du rap français met également en image le morceau “Oeil de Juda”, on y retrouve Niro à la fois juge et condamnée, à la fois bourreau et victime. Le rappeur de Blois avait également sorti un beau visuel pour Pardonnable le 24 décembre dernier, deux clips pour préparer le terrain de cette nouvelle année qui s’annonce très chargée pour Niro.