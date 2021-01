Young Thug : Niska avait prédit le manque de respect des US envers les français

En ce début de semaine de semaine Young Thug a fait polémique avec ses propos contre les rappeurs français qui ont lancé une vive polémique en France, Sadek, Dosseh, Kaaris et Rohff ont réagi sur les réseaux pour s’en prendre au rappeur américain, une ancienne vidéo de Niska a également refait surface dans laquelle ce dernier avait averti le public face manque de considération des artistes américains.

Ils viennent pour les filles…

En effet lors d’une interview au mois de septembre 2019 avec Mouloud Achour dans son émission Clique à l’occasion de la promotion de son dernier album “Mr Sal” certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes, Niska a donné son avis sur les rappeurs américains questionné par l’animateur sur un possible featuring avec un artistes des Etats Unis à venir en déclarant que les rappeurs 🇺🇸 viennent à Paris pour la musique et qu’ils ne respectent pas les rappeurs français.

Niska s’est pris des gros vents de Cardi B et Nicki Minaj

“Pour eux Paris c’est la fashion-week, il n’y pas d’histoire, pas de street” avait expliqué Niska avant d’ajouter “Quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout, ils viennent pour les filles et la fashion week.”, des paroles qui représentent bien l’état d’esprit de Young Thug après sa déclaration controversée alors que l’auteur du tube “Réseaux” avait également confié au mois d’octobre dernier lors d’un interview accordée au média PureBreak qu’il s’était pris des “vents” des deux rappeuses américaines Nicki Minaj et Cardi B, elles avaient totalement ignoré ses messages, “Oui fort, mais j’en ai mangé des “Vu” de Cardi, et de Nicki, j’ai essayé hein mais bon il faut essayer, qui ne tente rien n’a rien” avait-il déclaré en s’amusant de la situation.

Une réponse claire qui démontre le manque de respect d’une partie des rappeurs US comme l’avait fait savoir Niska il y a un an et demi, un ressenti toujours d’actualité aujourd’hui comme le prouve la récente déclaration de Young Thug mettant en doute la street crédibilité des rappeurs de Paris et de Londres ayant créée un gros malaise auprès des artistes de la région Parisienne, ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire savoir alors que Jeffery Lamar Williams de son vrai nom avait tout de même tenter de calmer les tensions avec des explications sur ses paroles.