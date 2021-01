ZKR – Dans les mains

ZKR présente son premier album intitulé “Dans les mains” avec les featurings de Koba Lad, Leto, Niro et PLK.

Avec son premier album Dans les mains, dont « Romance criminelle » et « Poursuite » feat Koba LaD sont extraits, ZKR élargit son champ d’action, de la rue à un son un peu plus mainstream. L’artiste punche sur sa vie de rue dans l’esprit conscient de ceux qu’ils l’ont précédé, avec insolence et sagesse.

« Déterminé j’viens choquer la France ». Cette phrase qu’il a prononcé dans un freestyle d’anthologie sur Skyrock pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la scène rap. Une prouesse, le signe d’un vrai talent quand on sait qu’on ne compte même pas sur les doigts d’une main, les artistes venus du Nord, qui ont réussi à se faire un nom au niveau national.

Trois consonnes, pas de voyelles, son nom de scène est aussi efficace que sa musique ; ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un flow d’une musicalité puissante pour son jeune âge. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité, c’est aussi les beats modernes et les feats avec les cool kids du rap français.

Son premier EP Absent sorti en 2018, porté par le morceau « Demain ». S’en suit une série de freestyles 5 min, devenue sa marque de fabrique et dont les épisodes sortent en parallèle de ses titres officiels. « Encore un putain de son où j’fais mal à la prod », le “Freestyle 5 min #8” sorti à l’été 2020 a passé les 13 millions de vues et le dernier en date, “Freestyle 5 min #10”, frôle les 3 millions de vues en 15 jours.

Tracklist

1. Intro #9

2. Y a trop

3. Romance criminelle

4. Comme un junki

5. Poursuite (Feat. Koba LaD)

6. 59 carats

7. The Wire

8. Bah oé

9. Tu vois comment (Feat. PLK)

10. Mêmes valeurs

11. J’ai fait le tour

12. HLM (Ft. Leto)

13. Sourire de millionnaire

14. Travail d’arabe (Feat. Niro)

15. Caractère

16. Pourquoi

17. Vie dur

18. Là-bas

19. Belle mine

20. Perdu

21. À l’arrêt