Gambino – Galaxia

Après nous avoir mis l’eau à la bouche avec le clip de “Quartiers Nords” (qui comptabilise déjà presque 2 millions de vues !) Gambino, le rappeur cagoulé marseillais nous dévoile son album “Galaxia” ce 8 janvier 2021 ! “1er album vise dans le 1000” ! Gambino a déjà fait sa place dans le rap game marseillais en ébullition du sud de la France.

Ultra inspiré, Gambino nous a concocté un album riche de 22 titres ! On y retrouvera bien sûr du rap de club si chers au rappeur et plus globalement à la scène rap marseillaise. Mais Gambino ne se repose pas sur ses acquis et nous balance également des titres Trap comme “Les Z’Hommes” ou “Caramelo”. Il s’aventure dans des sonorités Reggeaton avec “Baila”.

L’album est résolument rétro, à l’image de “Dans ma Galaxie” et ses pads façon 80’s ! Influences méditerranéennes et signature Gambino, “demande à Sadek cette année je pète tout”. Vous êtes prévenus.

Gambino est un artiste originaire des quartiers nord de Marseille. Toujours cagoulé, Gambino garde son anonymat et laisse sa musique s’exprimer pour lui. Il est à la fois producteur et artiste de son label indépendant “Total Ndé”. Complètement libre dans ses choix musicaux, ses influences sont plurielles et il n’hésite pas à mixer le rétro avec l’autotune, pour proposer une musique qui lui ressemble. Son album « Galaxia », innove et ramène un côté rétro dans la musique urbaine.

Tracklist

1. Napoli

2. Beretta

3. Satellite

4. Je m’évade

5. Kichta

6. Cavaliero

7. Baila

8. Dans ma galaxie

9. Medellina

10. Caramelo

11. Bang

12. International

13. Les z’hommes

14. Palmiers ou Favelas

15. Balada

16. Hawaï

17. 100 pour 100

18. Jeune de cité

19. Mal luné

20. Hassa

21. Quartier Nord

22. Mon cœur s’abime