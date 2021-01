Les Twittos insultent violemment Booba pour son soutien étonnant à Trump

Booba ne quitte plus Twitter devenu désormais son réseau social préféré en attendant de présenter le sien, très actif, il vient encore de surprendre le public en réaction au bannissement de Donald Trump des réseaux en lui affichant son soutien troublant pour celui qui est encore le président des États-Unis pour quelques semaines.

Cette semaine les représentants de Instagram, Facebook ainsi que de Twittet ont pris la décision de sanctionner Trump et de le bannir pour plusieurs jours après avoir eu des propos incitant à la violence dans ses publications (comme Booba sur Insta) lors des incidents ayant eu lieu dans Le Capitole des États-Unis, des supporteurs de celui qui va devoir laisser sa place à Joe Biden ont fait le siège du bâtiment, plusieurs blessé set un décès ont même été déplorés lors de cet intrusion.

Le message ironique de Booba posté sur le ton de l’humour pour sa situation similaire avec Trump d’avoir subi des sanctions sur les réseaux sociaux pour des clashs à répétition est plutôt mal passé, ” On se retrouvera mon gars. C’est des jaloux” a-t-il lâché sur Twitter en postant la nouvelle de l’annonce de la censure du président américain, ce qui a rapidement surpris les internautes et se sont manifestés en masse pour répondre à cette publication.

“En une semaine, Booba et Trump ont leurs insta bloqués et c’est certainement leur meilleure décision”, “C’est sérieux là? genre y’a un réel soutien de la part de Booba pour Trump? j espere c est une blague de merde qu’autre chose pcq c cho nn? mdr”, “Booba et trump, même combat.”, “J’suis mort Trump et Booba same energy”, “C’est officiel t’es un gros fils de pu*e”, “Il prouve une nouvelle fois que humainement c’est une pu*e”, “d’accord maintenant ça soutient un pedo-raciste et narcissique.” peut-on lire dans les réactions à l’encontre de Booba suite à ce tweet sur Donald Trump.

C’est officiel t’es un gros fils de pute https://t.co/WuhX6T4QFX — Angerona (@zeraCo2) January 8, 2021

il prouve une nouvelle fois que humainement c’est une pute https://t.co/rbJFqDoj1L — Marco Namikaze 🇮🇹🇵🇹 (@CleSputo) January 8, 2021

C’est le prix de l’immaturité. https://t.co/o5iURx0Cbh — Green Lantern (@Mrclassicmax) January 8, 2021

d’accord maintenant ça soutient un pedo-raciste et narcissique. https://t.co/51t23OmZFm — le sapelateur 🪐 (@sapelateur) January 8, 2021