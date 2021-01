Booba et JulienBeats dégomment sans respect Kylian Mbappé

En 2018, Booba s’était inspiré de Kylian Mbappé pour dévoiler sa collaboration inédite avec Médine sur le single intitulé “Kyll”, le diminutif du prénom du joueur Parisien faisant un jeu de mots avec “kill” (tueur) en anglais mais cela n’a pas empêché B2O de tacler le champion du monde français l’été dernier après son hommage à George Floyd, il vient encore de récidiver avec son nouvel ami le jeune Youtubeur, Julien Beats.

Après s’être pris un petit coup de pression avec humour de l’adolescent il y a quelques jours pour la sortie de son prochain album Ultra, les deux compères ont critiqué Mbappé alors qu’au mois de juin dernier suite aux nombreux hommages après le décès de George Floyd lors d’un contrôle de police au Etats Unis, l’attaquant du PSG s’était également exprimé à ce sujet pour demander justice dans cette triste affaire, ce qui n’avait pas manqué de faire réagir Booba, lui reprochant de ne pas avoir apporter son soutien à la famille Traoré en référence à l’affaire Adama Traoré, un homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016 à la gendarmerie de Persan après son interpellation, le rappeur français exilé à Miami en a remis une couche contre le N°10 de l’équipe de France de football.

” “BEATS BY JU” t’es trop mon gars j’valide archi pas non plus. On validera quand y fera une télé avec le maillot du Cameroun ou de l’Algérie ou les deux. Faut qu’on s’capte pour Ultra fréro” a commenté B2O sur son compte Twitter en postant une vidéo du passage de Julien Beats dans les locaux de la radio Skyrock dans laquelle le jeune adolescent déclare ne pas valider Mbappé, “Contre Montpellier ça met des buts mais contre le Barça on le voit pas” commente-t-il, un avis visiblement partagé par Booba, dénonçant le fait que le joueur ne serait fort uniquement contre les équipes les plus faibles tout en remettant en cause les origines du champion du monde. ” On s’capte quand tu veux fréro FeuDrapeau piratehésite pas à m’envoyer RAPTY WORLD en attendant “ a répondu le Youtubeur suite au Tweet de B2O qui attend toujours de le rencontrer comme lui avait promis l’artiste il y a quelques semaines pour faire une écoute en exclusivité de son prochain album à paraître au mois de mars, en attendant le Julien Beats continue de faire son chemin et le buzz avec plus de 100 000 abonnés sur son compte Twitter et sa chaine Youtube a dépassé les 5 millions de vues.