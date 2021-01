Jean-Claude Van Damme : sa danse géniale sur “JCVD” de Jul validé par le rappeur

Au mois de juin 2019, Jul a dévoilé son onzième album studio avec “Rien 100 rien” avec comme single extrait de projet le titre “JCVD” en dédicace à Jean-Claude Van Damme, qui n’avait pas réagi à l’époque au morceau du Marseillais mais le Belge vient de prouver en vidéo qu’il a apprécié l’hommage.

A l’occasion de la promotion de l’album “Rien 100 rien”, Jul avait mis en ligne le clip de “JCVD” sur Youtube qui dépasse les 60 millions de vues, le nom de ce single est l’acronyme de Jean-Claude Van Damme, le célèbre acteur pratiquant d’arts martiaux connu pour ses rôles dans les films d’action sortis dans les années 80 et 90, ce titre est d’ailleurs certifié single de diamant avec plus de 50 millions équivalents streams et a été un véritable succès à l’époque de sa sortie.

Jean-Claude Van Damme semble enfin avoir découvrir ce titre de Jul lui étant dédié et a immortalisé le moment dans une vidéo (à découvrir ci dessous) postée sur son compte Instagram cumulant plus de 5,5 millions de followers avec une danse géniale qui a rapidement fait le buzz avec plus de 1 million de vues en moins de 24 heures, de quoi susciter la réaction du rappeur Marseillais sur le réseau social.

“Ça veux le port d’armes et les gros bras à jean Claude van damme” s’est amusé Jul en commentaire de la publication sur le réseau social en ajoutant un émoji coeur alors qu’il vient également de valider son imitation de l’humoriste français Alban Ivanov qui a taclé gentiment l’artiste sur le fait d’être hyper productif en attendant un éventuel nouvel album qui devrait arriver dans les prochains mois.