Piqué sur son style vestimentaire, JoeyStarr recadre un internaute !

Alors qu’il sera à l’affiche de la nouvelle série télévisée de TF1 intitulée “Remplaçant” dont le tournage a eu lieu à Paris au mois d’octobre dernier, dans laquelle il interprète le rôle d’un professeur du nom de Nicolas Valeyre et qui sera diffuser très prochainement, JoeyStarr a récemment remis en place un internaute avec son tact habituel après la publication d’une photo de lui sur son compte Instagram pour avoir fait des reproches sur son look.

Au mois décembre dernier le rappeur groupe NTM qui n’hésite jamais à dire ouvertement ce qu’il pense même de façon virulente avait recardé Anne-Elisabeth Lemoine dans “6 à la maison” sur France 2 car elle avait émis des doutes sur la culture musicale JoeyStarr, le rappeur français s’était s’exprimé en direct sur la présence de Véronique Jannot dans le clip “Couleur menthe à l’eau” de Eddy Mitchell également invité dans l’émission, l’animatrice avait mal interprété la référence du Jaguar Gorgone, “Je donne l’impression de dire n’importe quoi à chaque fois que j’ouvre la bouche, c’est ça le projet ?” avait-il conclu l’échange passablement énervé face à la présentatrice, cette fois ci c’est donc un internaute qui a subi les foudres du rappeur sur son compte Instagram suivi par plus de 400 000 abonnées.

En effet après avoir posté un cliché de lui pour la promotion de sa pièce de théâtre avec la légende “Saltimbanque indolent” et plusieurs hashtags, “#miseenscene #theatre #cettepetitemusiquequepersonnenentend #clarissefontaine #rouen #cdn #joeystarr #joeystarr_dah_punkfunkhero #nonessentiel #laffreuxjojo” cumulant au passage plus de 10 000 “J’aime” sur le réseau social, “Je déteste ces futes sans allure où l’entrejambe est cousue trop bas“ a réagi dans les commentaires un internaute pour donner son avis concernant le style vestimentaire du rappeur français, interpellé par ce message, JoeyStarr a répondu dans la foulée, “En même temps c’est pas comme si on t’avait demandé ton avis“ a-t-il sèchement réagi Didier Morville qui même sur les réseaux sociaux ne garde visiblement pas sa langue dans sa poche.