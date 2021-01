Booba : sa sex-tape révélée après son piratage ? Un cliché compromettant dévoilé

Il y a quelques jours le rappeur Landy s’était retrouvé dans la sauce sur Twitter après avoir dévoilé par une erreur l’extrait d’une vidéo suggestive de lui, cette fois ci c’est Booba qui a enflammé le réseau social ce dimanche soir pour la publication d’une photo sortant de sa douche et qu’une telle vidéo pourrait également être révélée très prochainement, la cause de ce désagrément pour B2O est le piratage de son compte Twitter officiel, depuis ce samedi des étranges tweets ont été postés via son profil certifié par l’oiseau bleu.

Depuis plusieurs semaines B2O a trouvé refuge sur Twitter en poursuivant ses nombreux clashs pour patienter en attendant la sortie d’Ultra fixée au 5 mars 2021 mais le rappeur français vient de subir les foudres d’un hackeur du nom de Kira qui aurait pris le contrôle de son compte, le compte Instagram de La Piraterie relaie depuis le bannissement du DUC sur le réseau social les informations le concernant et a confirmé la nouvelle ce samedi dans une message nous informant que Booba n’aurait plus l’accès à son profil Twitter tout en faisant un appel à l’aide pour rétablir la situation ainsi que de faire tourner le message.

Le hackeur en question aurait déjà réussi à pirater plusieurs comptes certifiés de nombreuses personnalités et ce dimanche un cliché très compromettant de Booba sortant de sa douche en peignoir a été posté avec une partie de son corps masqué par un pot de miel pour éviter d’être censuré, ce qui a rapidement enflammé la toile, le nom du rappeur s’est retrouvé en Top Tweet France dans la soirée, le pirate a fait sous entendre l’existence d’une vidéo d’une Miss en compagnie de B2O en pleins ébats amoureux et en annonçant qu’il est prêt à dévoiler la vidéo, un gros coup dur pour la piraterie qui s’est donc faite pirater.

La situation reste ambiguë car il semble que Booba ait pu reprendre partiellement le contrôle dans un premier temps mais cette nouvelle publication a ensuite indiqué le contraire, “Petit extrait de la sex-tape avec une miss ça intéresse quelqus’un”, “Je vous balancerai la sex-tape de booba sur mon compte secours @centcensure” peut-on lire comme message sur le tweet, alors qu’il n’a plus accès à Instagram, le DUC semble donc pour le moment en tout cas également bloqué sur Twitter en attendant de présenter son propre réseau social pour le mois de mars avec Yo2 ou il pourra avoir le contrôle total et éviter de tel mésaventures à moins qu’il s’agit là d’un coup monté pour s’offrir un énorme buzz comme l’avait Black M à la fin du mois décembre dernier avec un faux clash contre la Sexion D’Assaut.