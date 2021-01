Sans rien sortir, SCH est l’artiste ayant passé le plus de jours N°1

SCH a réussi un bel exploit en 2020, le rappeur Marseillais a été l’artiste ayant passé l’année le plus de jours en tête du classement du Top Singles sur la plateforme de streaming Spotify le tout sans avoir sorti aucun morceau en solo et uniquement avec ses nombreux featurings réalisés l’année dernière notamment celui avec son compère de la ville Phocéenne, Jul qui a également eu une année pleine de réussite avec tout ses projets.

En effet le S aura marqué l’année précédente avec ses multiples collaborations sur le single “Valise” de Rim’K avec Koba LaD, le titre “Diva” avec RK, le morceau “Smile” de Lefa, le single “9113” de Zola, “Business” avec Bosh, “Pavel” avec 13 Block, “Mauvais” avec Naza et le tube de 2020 de Jul, “Bande Organisée” avec les rappeurs Marseillais Naps, Soso Maness, Elams, Houari et Solda totalisant plus de 230 millions de vues sur Youtube, ce dernier titre a d’ailleurs battu les records du single de platine et du single de diamant le plus rapide de l’histoire de la musique française, SCH a également conclu l’année avec un nouveau featuring en compagnie de l’OVNI du rap français pour le clip “M*ther F**k” extrait de l’album “Loin du monde” de ce dernier.

De quoi faire patienter les fans depuis la sortie de “Rooftop” au mois de novembre 2019 et en attendant la sortie de son prochain album en solo intitulé “JVLIVS II ” annoncée depuis plusieurs semaines par SCH, l’opus sortira bien en 2021, le rappeur Marseillais a récemment confirmé sur Skyrock que le projet arrive dans les prochains mois et sera le second tome d’une trilogie, un featuring inédit avec Freeze Corleone va également paraître très prochainement, le S aura donc comblé son public en réussissant à rester pendant 117 jours à la première place du classement des singles de Spotify en France sur toute l’année 2020, juste devant Jul avec 115 jours et Naps avec 113 jours, un succès obtenu grâce au titre “Bande Organisée” qui aura été pendant près de trois en tête du Top Singles.