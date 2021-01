Lacrim est un véritable dictateur au studio révèle Brulux

Vendredi dernier, Brulux a enfin dévoilé son tout premier album intitulé “La sans pitax”, un projet de 16 morceaux avec des nombreux invités tel que Sadek, Jul, Heuss L’Enfoiré, Mister You, ZKR et son compère de longue date, Lacrim sur le single “San Diego”, lors d’une nouvelle interview accordée à Yard pour la promotion de cet opus il est revenu sur l’enregistrement en studio avec ce dernier en révélant quelques détails sur cette collaboration.

“Est -ce tu peux nous raconter un peu, comment s’est passé l’enregistrement avec Lacrim ?” a questionné le journaliste, “La dictature“ a directement répondu Brulux avec un large sourire, “Parce que nous on a le souvenir de ce live Instagram, où tu l’imites” ajoute ensuite son interlocuteur en faisant référencé à la vidéo du mois de novembre 2020 lorsque le rappeur a dévoilé le visuel de son album et la tracklist avec tous les featurings sur les réseaux sociaux lors d’un live sur son compte Instagram, à cette occasion il avait également répondu aux questions de ses fans et il s’était amusé à décrire sa rencontre en studio en compagnie de Lacrim en l’imitant avec fameuse sa voix énervée dans une séquence à mourir de rire.

« Après il a mis un truc sur son Insta, t’as pas vu ? Il m’a mis une pression indirecte. Il a dit : « Tout le monde va y croire tellement t’es bon acteur. Arrête de raconter des conneries » a déclaré Brulux lors de cet entretien pour Yard en décrivant le passage en studio avec Lacrim qui lui a mis un petit coup de pression avant de poursuivre, “C’est comme ça, c’est de la dictature. Désolé frérot, tu crois que je vais cacher ça, tout ça. T’es un dictateur au studio. Il met mal à l’aise, t’as peur. Après les autres je ne sais pas, peut-être que ça s’est bien passé.” a-t-il ajouté avant de conclure sur leur featuring, “C’est comme ça que ça s’est passé, ce featuring fut une dictature. C’est un bon gars de ouf mais il est exigeant »”.

Cet entretien de Brulux a été réalisé à l’occasion de la sortie de son premier album, “La sans pitax“, sept ans après ses débuts, l’indescriptible rappeur s’est livré pour YARD dans sa première grosse interview pour parler vrai, des lives épiques, à Belleville ou sur des featurings de haut vol. Le clip “Sans pitax” vient également d’être mis en ligne sur sa chaine Youtube, l’album est disponible depuis vendredi dernier en écoute sur toutes les plateformes de streaming mais n’est pas sorti au format physique.