Lupin : Omar Sy donne la meilleure des réponses accusé d’avoir craché sur la France

Omar Sy connaît un nouveau succès avec son rôle dans “Lupin : dans l’ombre d’Arsène” disponible sur Netflix depuis la semaine dernière, en effet la série fait un carton en France depuis sa mise en ligne et vient même d’être numéro 1 aux Etats-Unis, mais la célébrité de l’acteur qui s’est fait connaître avec l’émission le “SAV des émissions” en compagnie de Fred Testot vient de subir une critique virulente de l’homme politique Bernard Carayon et il a répondu de la meilleure des manières tout étant soutenu par Fred Musa.

Le succès d’Omar Sy dans “Lupin” n’a pas fait que des heureux, Bernard Carayon membre du collectif parlementaire de la Droite populaire, s’est exprimé sur son compte Twitter pour lancer un appel au boycott contre l’acteur contre son rôle dans la série qui s’inspire de l’univers et du personnage d’Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc, “Ne jamais oublier que le mec, à côté de #Weinstein, a craché sur la France qui l’ a accueilli et sur notre #Police. Ni en #Lupin, ni en Catherine de Russie, je ne veux voir cet individu. #boycottOmarSy #lupinnetflix” a-t-il commenté en postant une photo de celui qui a gagné le César du meilleur acteur en 2012 pour son interprétation dans le film “Intouchables” prenant la pose aux côtés de Harvey Weinstein condamné en 2020 à 23 ans de prison ferme pour plusieurs agressions sexuelles et des viols.

Omar Sy a répondu calmement à cette provocation sur le réseau social et aux mots très durs de Bernard Carayon avec le message, “On devrait commencer par ignorer les racistes et les haineux en France. ce serait un bon début ! le poison jeté ici est si loin d’être représentatif et c’est ça qui compte !”, le célèbre animateur de l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock, Fred Musa a également apporter son soutien à l’acteur dans cette affaire.

“Ne jamais oublier que le mec qui tweet faisait des descentes avec batte de baseball, et barres de fer a sa grande époque du GUD. Courage @OmarSy et bravo d’énerver autant ces fachos…” a-t-il commenté sur Twitter avant d’ajouter, “C’est une vraie belle réussite, d’ailleurs hallucinant quand tu regardes les commentaires venant du monde entier saluant la prestation d’Omar VS les aigris qui devraient reconnaître le talent d’un grand acteur FRANCAIS.”, de quoi faire les critiques.

