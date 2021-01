Mister You marque son grand retour avec “La Costa”

Ce début d’année 2021 marquera le retour de Mister You avec un nouveau projet. Teasé sur les réseaux sociaux de l’artiste la semaine dernière, la sortie de ‘HLM 2’ se fera le 5 février prochain. Dessus on retrouvera notamment ‘Ça s’fait pas’ et d’autres énormes featurings avec Hayce Lemsi, S.Pri Noir, Rohff ou encore Da Uzi.

En attendant de découvrir, Mister You a dévoilé un nouveau single avec ‘La Costa’ dont le rappeur a accompagné la sortie avec le clip. ‘Belleville, Place D, Barbès, Stalingrad. Perquisition, les condés qui t’braquent, déposition, on ne se connait ap’, Mister You revient sur son parcours et les sacrifices fait pour réussir et atteindre le cadre de vie dans lequel on le retrouve dans ce clip réalisé par S7ven Eyes Pictures.

“Hasta La Muerte 2 c’est comme ça que j’ai appelé mon nouvel album !! 🏢 Des mois qu’on en parlait il arrive le 5 Février et on est pas venu seuls merci à tous les artistes qui ont acceptés de participer au projet @juldetp @surnaturelbyrohff @sprinoir @da_uzi @haycelemsi75 @sadek93zoo @kanoe.officiel1 @lallemand_sixnueve @bimbim94_officiel @naestro_officiel @3robimayne @el_moraddd !! Les Oiseaux c’était l’apéro HLM2 on passe à table, l’album est en précommande sur mon site et sur la Fnac” a-t-il commenté sur son compte Instagram pour annoncer la sortie de nouvel album.