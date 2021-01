Rohff l’assure plus rien ne va pour Booba depuis son retour

Rohff satisfait de nuire à Booba

Depuis quelques mois Rohff n’est plus contraint au silence par la justice face à Booba, le rappeur du 94 a donc profité de l’occasion pour reprendre leur clash depuis le mois d’octobre dernier et vient d’afficher sa satisfaction d’avoir réussi à faire de l’ombre à son rival depuis des longues années, une stratégie payante selon lui.

En effet depuis un peu plus de 8 années les deux poids lourds du rap français sont pris d’un clash, en 2012 lors de son passage en direct dans l’émission Planète Rap, Rohff avait traité Booba de “Zoulette” en réaction au titre “Abracadabra” de B2O contre l’animateur da la radio, Fred Musa, le DUC avait répondu ensuite en musique avec le single “Wesh Morray”, Housni avait réagi avec le morceau “Wesh Zoulette” avant que l’embrouille n’éclate officiellement entre eux, depuis cette époque le clash persiste.

Après l’affaire de l’agression d’un vendeur d’une boutique Unkut en 2014, l’ancienne marque de vêtements Booba, un incident pour lequel Rohff a écopé de cinq ans de prison ferme, les tensions s’étaient finalement un peu apaisées, suite à une décision de justice, Housni ne pouvait plus répondre à Booba, il est donc resté silencieux pendant quelques années face aux nombreuses révélations et provocations sur Instagram du DUC avant de finalement marquer son retour à la fin de l’année 2020.

Housni satisfait de relancer le clash

Depuis ce retour dans le clash avec Booba, Rohff ne lâche pas l’affaire et s’était déjà satisfait du bannissement de son rival du réseau social Instagram avant que les deux rappeurs ne reprennent finalement les échanges par des messages interposés sur Twitter, le rappeur du 94 poursuit sur sa lancée et vient de réagir au faux piratage du compte twitter B2O en postant une vidéo de l’ancien membre du groupe Lunatic mis en scène dans une parodie de Barbie pour se moquer de lui en ajoutant le message “Les sons,les extraits,les nudes,plus d’insta,ça desactive ses com sur twitter plus rien ne marche depuis que j’ai repris le clash c’est plus pareil hein” pour jubiler face aux dernières mésaventures du DUC.