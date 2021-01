Sans-gêne, Mike Tyson se drogue en direct en pleine entrevue

Après avoir confié qu’il avait fumé de la marijuana avant de monter sur le ring au Staples Center de Los Angeles face à Roy Jones le 29 novembre 2020 lors d’un combat à huit clos, le duel s’était terminé par un match nul, Mike Tyson a encore affiché son addiction à la drogue lors d’une récente entrevue il y a quelques semaines.

“Ecoute, je ne peux pas arrêter de fumer. J’ai fumé pendant les bagarres. Je dois juste fumer. Je suis désolé. Je suis un fumeur. Je fume tous les jours. Je n’ai jamais arrêté de fumer. (…) Cela n’a aucun effet sur moi d’un point de vue négatif. C’est juste ce que je fais et comment je suis et comment je vais mourir. Il n’y a pas d’explication. Il n’y a pas de début. Il n’y a pas de fin.” avait confié le boxeur âgé de 54 ans le mois dernier lors d’un entretien pour le New York Post sur le fait d’avoir fumé de la marijuana avant ce combat, le cannabis ne faisait pas parti pas de la liste des interdictions pour disputer ce duel face à Roy Jones.

Lors d’une interview dans le podcast de Logan Paul, Mike Tyson s’est exprimé sur sa carrière de boxeur ainsi que sur ses fameuses addictions comme le cannabis, tout en confiant avoir avec lui des champignons hallucinogènes avant d’en prendre quelques grammes, “Ce que j’aime avec les cham­pi­gnons, c’est qu’ils vous rendent objec­tif” a-t-il commenté avant de préciser que selon lui “Les cham­pignons vous montrent que vous n’êtes rien”, puis d’avouer “C’est rien du tout, j’en bouf­fais des sacs entiers, mec “.

Une séquence insolite que vous pouvez retrouver en vidéo ci dessous alors que Mike Tyson s’est également récemment confié sur sa part de responsabilité dans l’assassinat tragique du rappeur américain 2Pac le 13 septembre 1996.