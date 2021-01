ZKR réalise une belle performance avec “Dans les mains”

A l’occasion de la sortie de son nouvel opus “Dans les mains”, ZKR a fêté l’événement avec la mise en ligne du clip de sa collaboration avec PLK sur le morceau “Tu vois comment” produit par DJ Bellek, la vidéo a été réalisée par Nocolor.

En attendant de découvrir les chiffres des ventes pour la premières semaine d’exploitation de l’album, les premiers chiffres des ventes du weekend viennent de tomber ce lundi, ZKR a réalisé un bon démarrage, le projet cumule déjà 6 231 ventes en 3 jours d’exploitation avec dans les détails 4 243 ventes en streaming, 1 852 ventes pour la version physique et enfin 136 ventes en téléchargement, le rappeur devrait donc aisément dépasser les 10 000 ventes pour cet opus en une semaine.

Pour ce premier album nommé “Dans les mains“, ZKR avait débuté la promotion en dévoilant les singles « Romance criminelle » et « Poursuite » en featuring avec Koba LaD, il avait ensuite élargi son champ d’action, de la rue à un son un peu plus mainstream. L’artiste punche sur sa vie de rue dans l’esprit conscient de ceux qu’ils l’ont précédé, avec insolence et sagesse, en plus de PLK et Koba, Leto et Niro sont également présents parmi les invités de cet album.