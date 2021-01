Hornet La Frappe s’attaque à son ex-producteur Busta Flex qui le poursuit en justice

Ce mardi Hornet La Frappe a fait des étonnantes révélations au sujet de son ancien producteur, le rappeur Busta Flex qui vient de lancer une action en justice contre HLF.

Au début de sa carrière en 2012, Hornet La Frappe rejoint le label TXT Productions fondé par Busta Flex ancien membre du collectif IV My People avec Kool Shen et Zoxea, les deux rappeurs sont tous les deux originaires d’Orgemont, en 2014, l’auteur du tube “Tourner la tête” dévoile son premier EP, “Réussir ou Mounir” sous ce label avant de le quitter par la suite pour fonder le sien nommé “Diez Peufra”.

Hornet La Frappe réussi ensuite à percer dans le milieu du rap et sort une mixtape “Nous-mêmes” en 2017 et deux albums “Dans les yeux” en 2018 puis “Ma Ruche” en 2020 sauf que Busta Flex veut récupérer une part du gâteau, ce dernier vient de lancer une procédure judicaire afin de récupérer l’argent qu’il réclame pour les projets, le rappeur maghrébin n’a pas hésité à dévoiler un mail reçu par l’avocat de son ancien mentor.

“L’hôpital qui se fout de la charité. Depuis quand un soi-disant producteur me demande un dédommagement sur 3 albums que j’ai réalisés seul avec mon label. 6 ans après ??? T’as attendu de voir si j’étais le bon cheval ou quoi ?” commente Hornet La Frappe en révélant toute l’affaire avant d’ajouter “J’ai sorti mon 1er EP “Réussir ou Mounir” en 2015, j’ai pas touché 1€. Toutes mes séances de studio je les ai payées seul. Je me levais à 5h du sbah au chantier pour les payer pendant tu fumais ton tah sur mon E.P”.

Après ce coup de gueule et les révélations sur ce dossier, Busta Flex n’a pas réagi aux propos de Hornet qui a conclu en lui adressant le message, “On est du même quartier on appelle pas les avocats entre nous” et en annonçant au passage la sortie à venir de son quatrième album solo.