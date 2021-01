Kaaris : Booba ressort une vidéo très compromettante

Plusieurs mois après l’altercation à l’aéroport d’Orly pour laquelle les deux rappeurs avaient écopés d’une court passage en prison ainsi que d’une amende de 50 000 € et 18 mois de prison avec sursis, Booba a proposé à Kaaris de mettre au clash avec un affrontement dans l’octogone pour un combat de MMA mais finalement Riska avait annulé l’événement quelques semaines avant la date fixée par B2O.

Depuis cette annulation, Kaaris qui avait dénoncé une mascarade à l’époque ne répond plus aux attaques de Booba qui de son côté ne lâche pas l’affaire et vient encore de le provoquer, au mois d’aout 2019, Kopp avait remis à jour un ancien dosser contre le rappeur de Sevran avec la vidéo du titre Mafia Music daté de 2010 dans lequel ce dernier s’en prend avec des mots très durs aux femmes marocaines avec les paroles « Eh rabza, va dire à ta pute marocaine que c’est nous qu’on donne le taro ».

Une vidéo qui a l’époque avait fait polémique car Kaaris devait assurer un show au Maroc à la fin du mois d’aout 2019, un concert finalement annulé par les organisateurs sans une explication officielle après la diffusion de cette séquence par Booba sur les réseaux sociaux, une annulation que B2O s’est ensuite amusé à relayer et qu’il vient de ressortir pour le tacler. “Un bon petit miel 3 rivières magnifique” a commenté Booba en postant la vidéo sur son compte Twitter ce lundi 11 janvier pour relancer cette affaire alors que Kaaris s’était expliqué à l’époque pour mettre fin à la polémique en publiant une photo avec des amis Marocains avec un long message.

“Photo avec mes frères Marocains au calma, j’ai écrit Nador pour mon amour pour les frères du Rif, j’ai tourné des clips j’ai passé des vacances en famille j’ai traîné partout Sidi Kacem Meknes au Rocma, j’ai fait des clips des shows. J’ai grandi à vranse toutes les couleurs qui va dire que riskaa est raciste surtout du Maroc que je considère tellement proche de la Côte d’Ivoire les marocains sont mes frères et mes papa les marocaines sont mes soeurs et mes Mama. Si certaines personnes se sont senti vexées je comprends mais ELIE dans sa manipulation a coupé la partie ou je dis « hey renoi va dire à ta pute etc … » pourtant je suis noir bref un son de 2008, Elie a rapper pire y’a même pas 2 ans Elie quand tu dis « Petite Marocaine se tape Berlusconi , jvais à la chicha pour les beurettes elle viennent d’où ?et quand tu dis ma pute prépare du couscous c’est une spécialité de miami ça ??!!! » Je fais du rap sale tout le monde le sais et ceux qui me connaissent ne peuvent pas dire riskaa est raciste ma fille est métisse magreb côte d’ivoire pour moi y’a pas de couleur !! Chupaman le plus grand des manipulateurs à fait annuler mes deux shows mais c’est rien j’en ai fait 30 ce mois-ci, le Maroc c’est chez moi et je reviendrais on est ensemble vive le Maroc vive le Roi. Amin. RISKAA» avait déclaré Riska.