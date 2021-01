Mister You : sa peine de prison pour une pub Snapchat à des dealers confirmée

La condamnation confirmée

L’affaire date du mois de février 2019, Mister You était dans le viseur de la justice après avoir fait la promotion pour d’un des plus gros points de vente de Cannabis de la région Parisienne à Villejuif sur son compte Snapchat, le rappeur français avait ensuite été placé en garde à vue avant d’être libéré sous contrôle judiciaire, au mois de d’octobre de la même année l’artiste avait jugé en première instance mais il avait fait appel du jugement.

Le journal Le Parisien a rapporté que Mister You a été une nouvelle fois jugé cette semaine pour cette affaire, la décision du tribunal en première instance a été confirmée, le rappeur qui vient de dévoiler son nouveau clip “La Costa” est condamné à un an sous bracelet électronique et devra également payer une amende de 15 000 euros. Mister You est poursuivi pour les faits de détention, acquisition, usage de stupéfiant et provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, l’avocat de l’artiste a exprimé son intention de faire une nouvelle fois appel de cette décision car selon les infractions reprochées à son client ne peuvent être cumulées sauf pour un trafic et que le passé de délinquant du rappeur est révolu, même s’il s’agit là de sa onzième condamnation.

Dans ce dossier la justice reproche à Mister You de s’être affiché avec un joint dans une vidéo postée sur Snapcaht en 2019 pour faire la promotion faisant la promotion des produits de Caliweed, des dealers de Villejuif avant d’être arrêté par la police au mois de février puis accusé de détention, acquisition, usage de stupéfiant et provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants. Le rappeur de Bellville avait notamment déjà été condamné en 2008 pour trafic de stupéfiants tout en étant en cavale, il risquait jusqu’à 10 ans de prison avec une amende de 750 000 euros.