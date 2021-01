Omar Sy : son coup de génie pour la promo de Lupin, incognito dans le métro parisien

Netflix vient de s’offrir un énorme coup de buzz avec la dernière vidéo promotionnelle mettant en scène Omar Sy à l’affiche de la série “Lupin : Dans l’ombre d’Arsène”.

Le nouvelle série de Netflix, “Lupin : Dans l’ombre d’Arsène” mis en ligne vendredi dernier sur la plateforme connaît un succès phénoménal depuis sortie, numéro un en France, elle est également numéro un aux Etats Unis, à cette occasion Omar Sy a partagé une surprenante vidéo sur son compte Twitter dans laquelle le célèbre acteur apparaît en colleur d’affiche publicitaire dans le métro Parisien.

Après avoir subi les foudres du politicien Bernard Carayon membre du collectif parlementaire de la Droite populaire accusant l’acteur d’avoir craché sur la France et sa police, le compère de Fred Testot dans le Le “SAV des Émissions” a donné à l’élu une réponse pleine d’intelligence pour mettre fin à cette provocation sur son compte Twitter et vient de poster sur le réseau social, une vidéo avec la légende “Vous avez vu l’affiche, mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée?”.

Dans la séquence en question, Omar Sy s’est mis dans la peau d’un colleur d’affiche incognito, il est allé discrètement coller des affiches de “Lupin : Dans l’ombre d’Arsène” dans le métro parisien pour en faire la promotion devant des passant qui ne l’ont pas reconnu, il a même demandé à des inconnus de l’aider à poser des affiches le tout sans que personne ne le reconnaisse.

“Dans Lupin, Omar Sy joue le personnage d’Assane, passé maître dans l’art de se fondre dans la masse avec les bons déguisements et la juste dose de diversion. Et si la réalité pouvait dépasser la fiction ? Début 2021, en plein métro parisien, on a testé les déguisements d’Assane en conditions réelles pour voir si on pouvait faire passer Omar Sy incognito en tant que colleur d’affiches. Et il a réussi.” a ajouté Netflix en description de la vidéo disponible sur Youtube.

Synopsis de la série Lupin, “Dans l’ombre d’Arsène” : “Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…”.