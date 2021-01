Wejdene ne trouve pas de logement, elle demande l’aide de Stéphane Plaza

Depuis le début d’année Wejdene s’est faite un peu plus discrète sur les réseaux sociaux depuis la sortie du clip “16” sur YouTube le 8 novembre dernier avec plus de 6,8 millions de vues, la jeune chanteuse n’a sorti aucun autre clip extrait de son dernier mais a annoncé un concert événement le 4 décembre 2021 au Zénith Paris La Villette.

Wejdene dans Maison à Vendre

En attendant Wejdene sera bientôt présente dans une émission télévisée diffusée sur M6, l’artiste managée par Feuneu a connu une ascension fulgurante depuis plusieurs mois et avant confié dans les paroles a laissé sous entendre dans les paroles du titre “16” avoir un salaire de plus de 3000 euros chaque semaine depuis que sa carrière a pris un nouveau tournant obtenant même un Disque D’Or avec son premier album paru au mois de septembre dernier.

En effet Stéphane Plaza vient d’annoncer sur les réseaux avoir commencé le tournage d’une nouvel épisode de son émission Maison à Vendre et d’avoir commencé les recherches pour Wejdene qui devrait être diffusé prochainement sur M6, celle qui compte désormais plus de 1,8 millions de fans sur son compte Instagram semble donc avoir des difficultés à trouver un logement et a décidé de demander l’aide du célèbre agent Immobilier qui n’a pas donné plus d’information pour le moment sur cette annonce mais la chanteuse est visiblement à la recherche d’un nouveau domicile.

Stéphane Plaza va-t-il lui trouver un logement ?

“En direct du tournage de Maison à Vendre avec une très belle surprise qui donnera du pep’s au programme” a annoncé Stéphane Plaza sur Instagram en postant une photo de lui avant de confier “Oui mesdames et messieurs, l’émission se renouvelle et les séquences sont hautes en couleur alors encore un peu de patience ! Hors caméra une autre nouvelle que l’agent immobilier peut révéler. C’est pour mon incroyable talent, cette petite et pourtant grande chanteuse Wejdene que je commence les recherches pour lui trouver la perle rare. Alors on s’accorde une petite pose … heu pause” a-t-il révélé avant de conclure, “Tel un mannequin à la pointe de la tendance avec mon bonnet (pour ne pas chopper la grosse tête) et mes Ugg de surfer. En réalité là, j’essaie de faire passer une offre de vente. Car même en tournage j’emporte toujours mes dossiers avec moi. Pas de repos pour les guerriers,… mais on peut quand même travailler avec du style. Osons les projets, osons l’aventure, et parce qu’elle est toujours trop courte, osons la vie Que le spectacle commence”.