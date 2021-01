Booba se félicite de sa victoire dans le contentieux du dossier Unkut

Au mois de novembre 2018, Booba avait posté sur son compte Instagram à la surprise générale une vidéo en train de vider les placards de son dressing en jetant sur le sol tous les vêtements de sa marque Unkut avec son fils Omar à ses côtés, « Ünkut officiellement terminé (…) Tiens Omar, tu veux du Ünkut ? » avait-il commenté dans la séquence pour annoncer officiellement la fin de la marque de streetwear.

Le Duc de Boulogne avait ensuite révélé quelques jours plus tard être en conflit avec Jérôme Abetiboul, le directeur général d’Unkut tout en l’accusant d’être un escroc notoire, un menteur, un incompétent ainsi qu’un mauvais payeur. Après avoir tourné la page de cette marque créée en 2004, Booba avait annoncé dans la foulée la préparation du lancement de sa nouvelle marque de vêtements du nom de DCNTD et plus récemment sa collaboration avec la marque La Piraterie dont le compte Instagram s’occuper de relayer ses informations sur le réseau social.

Ce lundi, après le buzz d’un piratage de son compte Twitter qui a vivement fait réagir les fans , B2O a affiché un message envoyé par son avocat Yann Le Bras au sujet de son contentieux avec Jérôme Abetiboul dans lequel on peut lire, “Dans le contentieux d’injures initié par Jerme Abiteboul, après de multiples audiences de procédure et l’envoi de nos conclusions dites de nullités de la procédure, je t’indique que le confrère adverse nous a récemment indiqué se désister de son action contre toi. Le tribunal en a pris acte lors de son audience du 4 janvier 2021. Je pourrai te communiquer le jugement de constat de désistements dès qu’il me sera adressé. Meilleurs vœux pour 2021, pour ta famille, ton album et tes projets. Amitiés, Me Yann LE BRAS”, tout en ajoutant une photo de Jérôme Abetiboul puis celle d’un avocat en claquette Nike avec la légende “Les avocats commis d’office / C’est sur tu vas en prison”.

Booba ensuite ajouté une capture d’écran d’un article avec le titre “Booba remporte une bataille juridique dans l’affaire Unkut” en ajoutant le commentaire “NOUS REMPORTÂMES” pour afficher sa satisfaction face à cette décision de justice et d’avoir remporté une victoire dans l’affaire l’opposant à Jerôme Abiteboul son ex-collaborateur chez Unkut qui avait porté plainte contre le rappeur mais semble donc ne pas avoir eu gain de cause.