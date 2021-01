Dinor reprend “Lettre à une femme” de Ninho pour déclarer son amour à Paola Locatelli

Dinor fait une reprise du tube de Ninho

Avant la sortie de son nouvel album intitulé “Ronaldinor“, Dinor était à l’honneur du dernier épisode de la web série « La Reprise » du média Rapelite pour prendre les commandes de ce programme afin de reprendre le morceau de Ninho, “Lettre à une femme” extrait de sa mixtape “M.I.L.S 3.0” paru le 7 mars 2020, certifiée single de diamant, le titre avait trôné à la première place du Top Singles sur les plateformes de streaming pendant plusieurs semaines après sa sortie.

Au mois de février dernier, l’ancien pensionnaire du centre de formation de Sochaux, Dinor avait fait parler de lui dans la presse sportive avec sa signature de son premier contrat professionnel dans l’équipe de football de Sassuolo évoluant en Serie A, en parallèle de sa carrière de footballeur, il poursuit toujours celle de rappeur et vient donc de participer au programme « La Reprise » de Rapelite avec sa propre version du hit de Ninho pour déclarer à cette occasion tout son amour envers Paola Locatelli, une influenceuse lifestyle de 16 ans suivie par plus de 1,6 million d’internautes sur Instagram.

La sortie de Ronaldinor approche

En plus de cette reprise du titre de N.I, Nordine Arabat, de son vrai nom vient de confirmer avec un teaser posté sur ses réseaux la sortie de son prochain opus pour le 22 janvier 2021, le projet s’intitule “Ronaldinor”. Celui qui mène donc à la fois une vie de rappeur et de footballeur professionnel a décidé de s’entourer de plusieurs invités de marque pour cet album de 14 morceaux en annonçant des featurings avec Mister You, Hatik, Tayc, Heuss L’Enfoiré ainsi que du Marseillais, Jul.