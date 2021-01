Wejdene s’est-elle fait refaire le visage ? Sa réponse très franche !

Son changement physique intrigue

En attendant la diffusion sur M6 de l’épisode “Maison à Vendre” avec la jeune chanteuse âgée de seulement 16 ans, Wejdene s’est prêtée dernièrement au jeu des questions/réponses en direct sur son compte Instagram pour répondre aux questions de ses followers de plus en plus nombreux sur le réseau social, presque deux millions désormais et elle s’est notamment exprimée au sujet de son changement physique.

Très active sur Internet même si elle a annoncé son souhait de prendre en peu de distance et de s’éloigner temporairement des réseaux sociaux pour prendre du recul, les fans de Wejdene peuvent toujours suivre son quotidien dans sa story que la protégée de Feuneu maintient constamment à jour depuis ses débuts dans la musique en attendant de découvrir son prochain tube après le succès de l’album 16.

Wejdene, questionnée sur la chirurgie esthétique

Lors de cette session de questions/réponses sur Instagram avec les abonnés de son profil un échange avec un internaute a interpellé le public, “Tu as changé physiquement depuis un an. As-tu retouché quelque chose sur ton visage” a questionné un fan intrigué par les rumeurs d’avoir utilisé la chirurgie esthétique pour modifier son apparence physique, “Non j’ai juste grandi” a tout simplement répondu la chanteuse du tube “Coco” pour donner une réponse simple et très claire à cette rumeur circulant à son sujet, de quoi mettre fin au débat et une éventuelle polémique.

Révélée l’année dernière au grand public grâce à Tiktok et le hit Anissa, Wejdene a également confié qu’elle devrait faire son retour prochainement en studio et tournée dans l’émission “Maison à Vendre”, une information que Stéphane Plaza a révélé il y a quelques jours son compte Instagram en annonçant qu’il s’est remis au travail et qu’il a comme mission de trouver un nouveau logement à la jeune chanteuse, “Je commence les recherches pour lui trouver la perle rare” a-t-il déclaré sur cette information, elle sera donc l’invitée exceptionnelle dans un épisode de l’émission diffuser prochainement sur M6.