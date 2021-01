Bilton invite Booba sur « Chicha Menthe » [Son]

Bilton s’offre un feat de prestige

Après les singles “T’as pas idée” et “TTT“, Bilton est de retour en ce début d’année 2021 avec une collaboration en compagnie de Booba, le jeune rappeur du 92i attaque l’année en force avec son nouveau morceau nommé « Chicha Menthe » avec un featuring de prestige de B2O, le titre est désormais disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming.

A seulement 20 ans, Bilton a tout d’un futur grand, Bilel de son vrai nom est né à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, marqué très jeune par l’absence de son père, ce jeune Algérien d’origine grandira aux côtés de sa mère et de sa tante, entre Bagneux et Nanterre dans le 92. Après son échec au Bac, il décide alors d’arrêter l’école pour se consacrer pleinement à son principal plaisir : l’exercice du rap et du freestyle, influencé dans le rap par Jul, Lacrim, Ninho et Booba, mais aussi dans la chanson française par des noms comme Zaho, Vianney ou encore Renaud, il ne tardera pas à taper dans l’œil de B20 lui-même.

Bluffé par sa mentalité de « hustler » et son sens aigu de la mélodie, il le signera en juillet 2019 sur son label, le 92i, la musique de Bilton reflète son quotidien, au micro, il peint le tableau de sa vie de quartier, tout en lui donnant une portée universelle. Mis en lumière sur la chaîne Youtube de B2O, son premier clip intitulé « Qui va m’arrêter » va dans ce sens, et s’impose comme une porte ouverte à son univers musical riche et mélodieux.

Artiste aux multiples influences, Bilton ne montre dans ce titre, qu’une infime partie de sa palette, tant il puise son inspiration dans de nombreux styles musicaux différents. Le rap, le reggae, le reggaeton, l’electro, le flamenco, et même les musiques hindoues, Bilton est un véritable touche-à-tout. A la croisée des genres, cet explorateur des rimes et des sons ne se fixe aucune limite et travaille activement à l’élaboration de son premier projet estampillé 92i.