Booba passe aux menaces face à Fred Musa après ce tacle

Fred Musa a cité son nom, B2O sévit

En 2010, Booba décide de dédier un morceau contre Fred Musa, l’animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock avec le titre “Abracadabra” produit par Pipo Beat & Martians Productions extrait de son album “Lunatic”, “Tu connais rien au son comme Fred de Sky’” lâche B2O dans le troisième couplet du titre, depuis il n’a pas lâcher l’affaire et poursuit le clash contre l’animateur et la radio.

Dans les nombreuses querelles de Booba celle avec Skyrock perdure depuis plusieurs années et avait débuté lorsque la radio avait refusé de diffuser des morceaux de Lunatic son ancien groupe formé avec Ali en raison des paroles jugées trop sombres et trop violents pour les auditeurs, B2O avait ensuite reproché également à la radio ne pas être spécialisée dans le rap et avait tenté de la concurrencer avec OKLM Radio dont la fin vient d’être annoncée.

La guerre continue contre Skyrock

Le rappeur français exilé à Miami est donc toujours en froid avec Skyrock qui pourtant diffuse tout de même les morceaux de l’artiste sur ses ondes, Booba continue de s’en prendre fréquemment à l’animateur sur les réseaux. Récemment Fred Musa était de passage dans l’émission de Guillaume Pley pour parler notamment de Planète Rap et exprimer son avis sur le Rap Français, interview qui n’a pas échappé à B2O, il a posté un extrait vidéo dans lequel le présentateur déclare, “Ca c’est un bon teaser pour toi. Le mec fragile de Planète Rap, tiens Booba elle est offerte elle est pour toi celle-ci”, un petit tacle gentil mais que n’a donc pas vraiment apprécié le DUC.

“Bientôt y vont le proclamer en Dr.Dre ce guignol. Quel milieu de merde c’est honteux. Et continue à citer mon nom” a réagi Booba pour mettre en garde Fred Musa s’il continue à prononcer son nom avant de poursuivre sur sa lancé avec une vidéo de Laurent Bouneau le directeur général des programmes Skyrock sur les choix de la diffusion sur la radio expliquant que lorsque des textes sont trop violent, ils sont censurés tout en ajoutant le commentaire “Mais c’est de toi et ton Fred qu’on veut pas fréro avec ton swag de vendeur de machines à laver!!”. Pour conclure Kopp a terminé avec des photos de l’animateur et de Laurent Bouneau avec la légende, “Nos spécialistes Rap Français supplément nèg*e de maison” de quoi raviver les hostilités avant la sortie d’Ultra alors que son rival Rohff vient également de s’en prendre à Skyrock pour la non diffusion de son dernier single “Sécurisée” avec Dadju.

Bientôt y vont le proclamer en Dr.Dre ce guignol. Quel milieu de merde c’est honteux. Et continue à citer mon nom… pic.twitter.com/hOmqHr3DAh — Booba (@booba) January 7, 2021

Mais c’est de toi et ton Fred qu’on veut pas fréro avec ton swag de vendeur de machines à laver!!! 🤦🏾‍♂️ #atroce @Laurentbouneau @fredmusa 🏴‍☠️ pic.twitter.com/OlC01Y3Qeb — Booba (@booba) January 13, 2021