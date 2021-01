Rohff s’attaque à Skyrock avec un sévère coup de gueule sur son boycott

Rohff estime être boycotté par la radio

Pour faire patienter ses fans après trois années d’absence dans les bacs suite à son dernier album Surnaturel paru en 2018, Rohff a présenter le jour de Noel, le 25 décembre dernier son nouveau clip intitulé Sécurisé en collaboration avec le frère de Gims, Dadju, le clip du morceau produit par BuJaa BEATS cumule actuellement plus de 2,5 millions de vues sur Youtube et Housni continue d’en faire la promotion notamment sur les réseaux sociaux.

Rohff qui devrait sortir cette année son nouvel album solo intitulé “Grand Monsieur” très attendu par le public est de plus en plus actif sur les réseaux depuis quelques mois notamment sur Twitter et Instagram en ayant repris aussi son clash avec Booba depuis le mois d’octobre après une période de silence et de calme, cette semaine le rappeur du 94 a poussé un gros coup de gueule au sujet d’un éventuel boycott à son encontre par la radio Skyrock.

En effet Housni a posté une story sur Instagram pour adresse un long message adressé directement à Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de Skyrock afin d’exprimer son mécontemment pour la non diffusion dans les playlists de la radio de son dernier single Sécurisé en featuring avec Dadju alors que les derniers titres de Booba eux sont toujours diffusés sur la radio.

Je quémanderai rien à Skyrock

“Tu joues pas Sécurisé, je m’en cogne Laurent. Il est rentré en télé, d’autre radio le joue donc c’est pas grave, cool. Je quémanderai rien à Skyrock, on chialera pas comme Erk Elie, on reste digne ! On fera pas d’album pour Julien Beats, on achètera pas de stream pour rentrer dans ta playlist, comme certains le font tu le sais très bien, tranquille. Par contre, je te fais du sale au tennis, je te mets 10 fois 6 – 0 !! T’es rouillé, t’as vieillit, pas au niveau. Je cours 10km en 40 minutes, t’es cuit. Force à toi, bonne année. #BonjourAuBelge&Difool Marie.” a déclaré Rohff sur le réseau social.

Questionné par un internaute sur cette absence de ses titres sur la radio Skyrock, Housni a ajouté à ce sujet, “Je suis pas un rappeur streaming et je chante pas pour Julien Beats. Beaucoup achète des streams pour rentrer dans le Top 20 et intégrer la playlist de Skyrock. Bouneau s’en fout de la qualité du titre, si j’avais sorti La Puissance et Qui est l’exemple aujourd’hui, ça serait mort, il le jouerai pas. T’as capté ? Pas Grave, on rebondit ailleurs”.