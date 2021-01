La rappeuse Cuban Doll et la soeur de King Von se tapent sévèrement dessus en pleine rue

Une bagarre a éclaté après les insultes

La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, une altercation a eu lieu en pleine en rue entre Kayla B la sœur du rappeur de Chicago King Von décédé à 26 ans suite à une fusillade au mois de novembre dernier et Cuban Doll, une rappeuse qui avait fait parler d’elle en 2018 suite à la rumeur d’une liaison avec Offset qui avait causé la séparation temporaire entre le rappeur du groupe Migos et Cardi B.

Au début du mois de novembre 2020 peu de temps après la sortie de son nouvel album intitulé “Welcome To O Block”, à la sortie d’un night-club, le Monaco Hookah Lounge plusieurs coups de feu ont eu lieu sur le parking de l’établissement causant la mort deux personnes et faisant cinq blessés, ciblé par cette fusillade, King Von avait succombé à ses blessures alors que son manager avait également été blessé lors de ce drame, la sœur du défunt rappeur a fait parler d’elle cette semaine.

Quelques coups et des tirages de cheveux

Après des échanges tendus sur Twitter et Instagram avec quelques insultes, Kayla B n’aurait pas apprécié d’apprendre que Cuban Doll souhaitait coucher avec son frère King Von pour faire le buzz peu de temps avant son décès, les deux jeunes femmes se sont ensuite fixées rendez vous en face à face pour s’expliquer, un règlement de compte sur un parking qui s’est déroulé le 13 janvier qui a rapidement mal tourné avec plusieurs coups avant de terminer en tirage de cheveux avec quelques morsures également. Après cet indicent la vidéo de l’altercation est devenue virale sur la toile et chacune des deux protagonistes a annoncé sa victoire alors que Cuban Doll a affiché fièrement n’avoir aucune blessure et n’a pas avoir été touché.