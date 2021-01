Squeezie moqué par les internautes pour sa piètre performance à Among Us

Les internautes s’amusent de sa prestation

En plus de sa passion pour la musique, Squeezie est également un grand fan de jeux vidéo, sur son compte Instagram suivi par plus de 6,8 millions de personnes, le Youtubeur multimillionnaire s’est amusé il y a deux jours à se déguiser en Paul, un célèbre personnage du jeu vidéo Tekken mais semble pas très doué pour le jeu Among Us dont ses performances n’ont pas convaincu les internautes qui se sont moqués de lui pour sa prestation.

Among Us est un jeu vidéo d’ambiance multijoueur en ligne dans un univers de science-fiction sorti tout d’abord sorti en 2018 sur Android et Windows avant d’être adapté sur les consoles de jeux comme la Nintendo Switch, la Xbox One ainsi que la Xbox Series. En direct à plusieurs reprises sur Twitch pour des parties de Among Us devant ses fans avec des autre streamers, Squeezie a bien fait rire ses abonnées ce jeudi lors d’un live.

Le Youtubeur n’est pas très doué à Among Us

Le but de Among Us est de réussir des missions et à trouver qui sont les imposteurs d’une équipe évoluant dans un vaisseau spatial en les éliminant alors que les imposteurs eux vont tenter de tuer les autres joueurs sans se faire démasquer, à ce petit jeu Squeezie ne semble pas vraiment être doué et a bien fait rire les internautes, “grosse soirée sur Among Us car toujours addict à ce jeu” avait-il annoncé avant le live avant de commenter après la soirée, “Je me suis fait fumer toute la soirée on va refaire des loup garou hein”.

“Fait pas semblant tu sais très bien t’es bon a aucun jeu. Avec tout le respect que j’ai pour toi évidemment”, “Pitié quelqu’un a la vidéo de lock qui le fume dans une cachette et squeezie se casse du stream? j’ai pleuré de rire”, “En vrai essaye de faire un live où tu demandes à un bon joueur comme Skyyart de t’apprendre les bases du jeu, comment savoir bien jouer”, “Je hurle, tu es nul Lucas”, “Reste digne”, “Mais ça se voyait que t’avais trop la haine pour le meurtre sur la blague” peut-on lire dans les réactions alors que Squeezie streame régulièrement sur Twitch et s’est récemment fait clasher par Booba s’être lancé dans la musique en remportant un trophée aux NRJ Music Awards.